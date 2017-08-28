В 2016 году в России появилось новое военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Кто такие юнармейцы, почему носят форму и, главное, как стать одним из них, «Живой Волгоград» разобрался совместно с ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр».

Одетые в бежево-красную форму мальчишки и девчонки выделяются на фоне обычных горожан. Юнцы в приметной одежде принимают участие в военных парадах, патриотических акциях, митингах, официальных мероприятиях наравне с профессиональными военными. Часто красные береты мелькают и на экранах телевизоров. Движение – совсем юное, как и его участники, однако курирует его работу ни много ни мало — министерство обороны РФ.

Есть у движения и свой лидер (Дмитрий Труненков), сайт, на котором подробно можно ознакомиться с работой движения, уставом и многим другим.

На сегодняшний день членами движения стали более 140 000 тысяч детей со всей России. Региональные штабы существуют практически во всех крупных городах от Чукотки до Калининграда. Волгоград – не исключение. В 2016 году в городе открыли региональный штаб. Его руководителем стал Герой России Дмитрий Александрович Воробьев. Кстати, по вопросу вступления в ряды Движения можно обращаться напрямую к нему по адресу ynarmia34@mail.ru или телефону 8(917)720-03-40.



Сегодня юнармейцами могут себя назвать уже 786 волгоградских школьников. Это число постоянно растет, а вместе с ним увеличивается и количество муниципальных отделений. Сегодня они есть в Жирновском, Быковском, Урюпинском, Еланском, Камышинском, Дубовском, Ленинском, Калачевском, Светлоярском, Палласовском районах и г. Волжском Волгоградской области.

Так чем же занимается 140-тысячная армия юных патриотов по всей России?

Если верить уставу движения, то «ВВПОД “ЮНАРМИЯ” — это детско-юношеское движение, целью которого является патриотическое воспитание нового поколения российских граждан». Для достижения этой высокой цели делается немало. Юнармия для школьников — это бесплатное участие в исторических квестах и викторинах, всероссийских слетах, военно-исторических реконструкциях, военно-спортивных играх и соревнованиях, праздничных митингах и парадах, а также профильных лагерных сменах. Кстати, одно из ближайших мероприятий движения в нашем регионе – профильная лагерная смена, которая состоится в конце октября 2017 года. Участниками смены станут 190 юнармейцев Волгограда и области.

Надумали влиться в ряды «ЮНАРМИИ»? Не проблема. Стать частью большой юнармейской семьи может любой желающий не младше 8 и не старше 18 лет. Нет ограничений и для граждан других стран, законно находящиеся на территории РФ. Чтобы присоединиться к «ЮНАРМИИ», вам будет достаточно личного заявления в произвольной форме и письменного согласия официальных представителей (для несовершеннолетних детей), затем каждая кандидатура пройдет процедуру согласования на совещании отделения, а дальше – присяга с получением значков и произнесением клятвы.

Обычно к движению примыкают целыми военно-патриотическими клубами и объединениями, однако, если ребенок не состоит ни в одном из них, это не проблема. Обратитесь напрямую к руководителю регионального штаба, и он посоветует вам, в каком военно-спортивном клубе можно начать занятия. Конечно, членство в военно-патриотических клубах не является обязательным условием для вступления в ряды движения, однако большинство мероприятий могут пройти мимо вас, ведь для участия в них нужны специальные знания и навыки, развитием которых и занимаются в клубах.

Еще немного о приятном.

Членство в движении абсолютно бесплатное и не предусматривает никаких взносов.

Наличие формы не является обязательным, обязательным для ношения являются атрибуты ЮНАРМИИ (значок, берет, шеврон), которые могут сочетаться с формой одежды ВПК, казачьего или кадетского класса.



Движение «ЮНАРМИЯ» совсем молодое, но уже набирает свою силу. Не стоит сравнивать юнармейцев с октябрятами и пионерами, они другие. Лишними окажутся и любые подозрения в милитаризации современных школьников. Быть патриотами не на словах, а на деле, знакомиться с силой, историей и славными традициями страны, в которой они живут, – вот чему учат юнармейцев.

Фото взяты из архива ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр»