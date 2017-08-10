В Волгоградской области продолжается уборочная кампания 2017. К началу августа хозяйства муниципальных районов собрали более 3 млн тонн зерна (3128 тыс. тонн) урожая 2017 года.

Уже сейчас площадь убранных территорий составляет более 1 тыс. га, то есть практически половина общей площади уборки зерновых. Средняя урожайность в целом по области составляет 30,5 ц/га. «Чемпионом» по урожайности по-прежнему является Еланский муниципальный район.

Для сравнения: на аналогичную дату в 2016 году было собрано 2,7 млн тонн зерна при урожайности 29 ц/га.

Не сдает своих позиций Октябрьский муниципальный район, где валовой сбор превысил 270 тыс. тонн.

На втором месте в рейтинге муниципальных образований — Клетский муниципальный район, намолотивший 216 тыс. тонн. Также в «клубе 200-тысячников» — Котельниковский район (212 тыс. тонн), Чернышковский районы –209 тыс. тонн.

Районами — «стотысячниками» на сегодня являются: Калачевский район (189 тыс. тонн), Суровикинский район (154 тыс. тонн), Новоаннинский район (150 тыс. тонн), Серафимовичский район (135 тыс. тонн), городской округ – г. Михайловка (128 тыс. тонн), Новониколаевский район (112 тыс. тонн), Кумылженский район (101,6 тыс. тонн),