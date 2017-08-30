Разъяренный клиент кричит что-то в трубку. Вы.. Ору в ответ Кладу трубку Пытаюсь выяснить причину негодования и решить проблему Переключаю на старшего сотрудника. У него зарплата больше, пусть он и разбирается Правильно! Неправильно! -

Я разбираюсь в психологии. Все друзья ходят ко мне за советом, как вести себя с другими людьми. О да, Зигмунд, Выготский и Эриксон – наше «всё» Я, конечно, не специалист, но дать дельный совет и успокоить человека могу Да, образование обязывает Ну нет, увольте! Чужие проблемы – это чужие проблемы Правильно! Неправильно! -

Сколько вам минуло? Только народился на свет Я в самом расцвете сил Уже устал смотреть на то, что происходит в мире Достаточно, чтобы учить вас жить Правильно! Неправильно! -

«Ученье — свет». Как вы относитесь к этому высказыванию? Я к нему не отношусь Учиться? Я десять лет в школе учился, теперь ученый Учиться никогда не поздно, и всегда вовремя! Думаю, моей ученой степени достаточно для любой работы Правильно! Неправильно! -

«А где находится «нофелет»?», — спрашивает Вас голос в трубке за пять минут до окончания рабочего дня. Ваши действия? Спросите завтра, у меня рабочий день закончен Мой рабочий день закончен, но я могу перезвонить Вам с личного номера и в подробностях объясню, где это Да это же совсем недалеко от… Сейчас дам точные координаты Вы что старых советских фильмов пересмотрели? Могу подсказать, где показывают репертуар посвежее. Правильно! Неправильно! -

Пункт 1. Начальник всегда прав.

Пункт 2. Если не прав, смотрите Пункт 1.

Ага, чего это? На предыдущей работе начальник такой олух был…. Да, начальнику виднее, на то он и начальник Мы все люди и все ошибаемся. В сложной ситуации я подхвачу! Зачем мне начальники? Я сам хочу начальником быть Правильно! Неправильно! -

Вы способны объяснить словами, как добраться «до Луны и обратно»? О чем это Вы? У меня «топографический кретинизм» Да, я в семье вместо навигатора Не люблю возиться с глупыми людьми, сами пусть разбираются Я вообще очень хорошо умею объяснять Правильно! Неправильно! -

Поднимаете трубку, а там, непонятные шорохи и просьба вызвать скорую, милицию и пожарку. Что будете делать? Положу трубку, наверное номером ошиблись Накричу. Я им что МЧС? Своей работы хватает? Помогу, чем смогу. За этим я здесь! На жизнь пожалуюсь. А кому сейчас легко. Тоже иногда хочется все службы вызвать, пусть разберутся с моими проблемами Правильно! Неправильно! -

Звонить по сто раз в день и рассказывать заученный текст с бумажки это… Ни за какие деньги меня на такую работу не заманишь То, что я люблю делать Ой, ну если будут много платить, то можно и потерпеть Я способен на нечто большее Правильно! Неправильно! -