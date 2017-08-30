Недавно в Волгограде открылось подразделение международной компании Fasten. В нее входят несколько крупнейших в России сервисов заказа такси: «Везёт», «Такси Сатурн». Служба поддержки клиентов Fasten занимается обработкой прямых обращений клиентов.
В новый офис нужны люди! Люди, способные слушать и слышать клиента, предлагать собственные решения, находить выход из разных ситуаций.
Пройдите тест — сможете ли вы работать крутым специалистом по работе с клиентами?
На данный момент викторину прошли 104 раз.
Независимо от результатов, вы можете попробовать стать супергероем, который помогает людям.
Супергероев принимает на работу Юля: y.bredikhina@fasten.com +79884649249
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