Ещё одна спортивная площадка появится в зеленой зоне Дзержинского района. Уже сейчас рабочие ведут работы по установке площадки для занятий физкультурой и спортом, подготовки и сдачи норм ГТО. Строительство площадки стало возможным благодаря участию Волгограда в масштабном социальном проекте, который организовала компания «Спортмастер». Новые спортивные площадки появятся в каждом районе города, с начала августа ведутся работы по подготовке территорий и монтажу конструкций. Всего в городе будет установлено 10 таких площадок.

На территории парка Героев-летчиков ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству спортивной площадки. Специалисты МБУ «ЖКХ Дзержинского района» в настоящий момент собирают конструкции турников, шведской стенки, брусьев и других модулей, которые позволят всем желающим заниматься гимнастикой, а также готовиться к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Как поясняет заместитель директор МБУ «ЖКХ Дзержинского района» Сергей Расстрыгин: «Работы по подготовке территории начались две недели назад. Выровнен грунт, завезен песок, и сегодня мы приступаем к сборке и монтажу спортивного оборудования. В начале будущей недели площадка будет готова».

Это будет один из двух крупнейших спортивных объектов на территории Волгограда в рамках масштабного социального проекта «Поколение Спортмастер». Всего в городе будет установлено 10 спортплощадок компании-ритейлера. В двух районах – Тракторозаводском и Ворошиловском – площадки «Спортмастер» уже функционируют. Еще по одной появятся в Центральном, Совестком, Кировском и Красноармейском. В Краснооктябрьском и Дзержинском районах предполагается установить по две площадки. Причем, в каждом из этих районов один объект будет крупнее остальных за счет количества спортивных элементов.

На территории парка Героев-летчиков спортплощадка устанавливается на общей площади 40 квадратных метров. В целях безопасности вокруг спортивных элементов установят ограждение. Торжественное открытие объекта с участием руководства города, представителей компании «Спортмастер» и жителей Дзержинского района запланировано на конец августа.

Еще одна спортплощадка в Дзержинском районе появилась в парке «Семейный», она функционирует с 15 августа. Работы по ее установке и благоустройству территории взял на себя МБУК «Молодежный центр «XXI век», в чьем ведении уже второй год находится зеленая зона по улице 8-й Воздушной Армии.