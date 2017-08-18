Автобусные маршруты №№20, 21 и 25 в предстоящие выходные дни 19 и 20 августа будут работать по измененным схемам движения в объезд ул. Лермонтова в Краснооктябрьском районе. Это связано с реконструкцией участка теплотрассы, которая проходит под проезжей частью Второй продольной магистрали. Движение автотранспортных средств (в том числе автобусов) по ул. Лермонтова будет ограничено с 23.00 часов 18 августа и 05.00 часов 21 августа.

​По ул. Лермонтова к Краснооктябрьском районе проходят 3 опорных автобусных маршрута – №20 «Нижний пос. ВГТЗ – Аллея Героев», №21 «Инструментальный завод – Железнодорожный вокзал» и №25 «Спартановка – ТРЦ «Акварель». Автобусы этих маршрутов 19 и 20 августа при движении в сторону Центрального района будут поворачивать с ул. Маршала Еременко на ул. 39-й Гвардейской Дивизии, далее – на просп. им. В.И. Ленина, откуда по ул. Кубинской возвращаться на Вторую продольную магистраль и следовать согласно маршруту. При направлении движения в сторону Тракторозаводского района объезд ул. Лермонтова автобусами будет осуществляться по тем же улицам. Интервал движения на маршрутах останется прежним согласно действующему единому расписанию.

Для удобства пассажиров перед перекрестком ул. Лермонтова и Кубинской дорожные службы организуют два временных остановочных пункта – по одному на каждой стороне ул. Кубинской. Они будут использоваться для посадки-высадки пассажиров во время следования по измененным схемам. Для организации безопасного дорожного движения рядом с остановочными пунктами появится временный наземный пешеходный переход. На ул. 39-й Гвардейской Дивизии в настоящее время расположен постоянный остановочный пункт, который является конечной остановкой вспомогательного автобусного маршрута №43. Здесь автобусы №№20, 21 и 25 смогут останавливаться по требованию пассажиров. Обязательное осуществление посадки-высадки будет производиться на остановке «Ул. 39-й Гвардейской Дивизии» на ул. Маршала Еременко.

Схемы движения автобусов №59 и №7э 19 и 20 августа не изменятся. Подвижной состав на этих линиях по-прежнему будет следовать по Второй продольной магистрали, затем поворачивать на ул. Менделеева и далее следовать по ней согласно маршрутам.