Телеком-оператор «Дом.ru» объявляет о старте фотоконкурса «Живу тем, что нравится». Победитель конкурса получит камеру GoPro HERO 5 Black, еще 9 участников – фирменные подарки.

Стать участником конкурса может любой клиент «Дом.ru». Для этого достаточно с 17 августа до 20 сентября прислать фото своего хобби, семейных увлечений или любимых занятий на e-mail: domrugid@domru.ru, добавить комментарий, начинающийся со слов «Мне нравится…», указать имя и фамилию. Каждый участник может представить на конкурс от 1 до 5 фотографий. Жюри конкурса оценит оригинальность фото и их соответствие тематике. Среди 10 финалистов с помощью генератора случайных чисел выберут победителя, остальные получат толстовки.

Итоги конкурса опубликуют 25 сентября в группе «Домашние новости» в «ВКонтакте» и на канале «Дом.ru Гид».

Канал доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ «Дом.ru» на 40-й и 22-й кнопке соответственно. В эфире «Дом.ru Гид» – анонсы ТВ-программ, конкурсы, развлекательные рубрики и прогноз погоды. Канал знакомит со всеми услугами и сервисами «Дом.ru».

Полные условия конкурса доступны на сайте.