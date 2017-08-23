​Вспомогательный маршрут №61, начинающий движение от остановки «3 школа», был продлен. Изменения были внесены по запросам жителей Тракторозаводского района, поступившим на телефоны горлинии 23-31-60 и 96-51-51. В минувшем месяце это стало самым распространенным предложением от жителей района.

Ранее, согласно схеме маршрута №61, действующей более 10 лет, конечная остановка в поселке располагалась примерно в 1 километре от Верхнезареченского кладбища. Жителям при возникновении необходимости каждый раз приходилось договариваться с водителями маршрутных такси проехать дополнительный километр. В мае текущего года в рамках реализации комплексной транспортной схемы маршрут №61 был переведен на регулируемый тариф: сюда вышли комфортабельные и безопасные автобусы средней вместимости, внедрена общегородская система электронной оплаты, позволяющая пассажирам экономить от 10% до 50% на оплате каждой поездки. Сегодня здесь работают 7 новых автобусов, оборудованных системой ГЛОНАСС и включенных в общую систему расписания муниципальных маршрутов. Благодаря переводу маршрута на регулируемый тариф у муниципалитета появилась возможность оперативно вносить изменения и дополнения в его схему в соответствии с запросами волгоградцев.

Подробно ознакомиться с перечнем трамвайных, троллейбусных, опорных и вспомогательных автобусных маршрутов пассажиры могут в разделе «Транспорт Волгограда» на официальном сайте администрации. Здесь также представлена интерактивная карта маршрутов, схема движения общественного транспорта в режиме реального времени, актуальная информация о действующих тарифных планах и услугах на базе транспортной карты «Волна».