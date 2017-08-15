Аграрии Волгоградской области намолотили уже более 4 млн тонн зерна нового урожая. По данным от 9 августа на полях региона было убрано 63% посевов зерновых культур. Средняя урожайность в целом по области составляет 29,9 ц/га (в 2016 году – 27,7 ц/га). Лидерами по урожайности признаны Еланский муниципальный район (43,8 ц/га) и Урюпинский муниципальный район (40 ц/га).

Практически заканчивает уборку зерновых Октябрьский муниципальный район, собравший без малого 300 тыс. тонн (296,3), и Котельниковский район (236,2 тыс. тонн).

В числе передовиков уборочной кампании среди муниципальных образований: Чернышковский муниципальный район, намолотивший 249 тыс. тонн, Клетский район (240,8 тыс. тонн), Калачевский район (202 тыс. тонн), Новоаннинский район (196 тыс. тонн), Суровикинский район (182 тыс. тонн), городской округ – г. Михайловка (182 тыс. тонн), Серафимовичский район (171,5 тыс. тонн), Новониколаевский район (157 тыс. тонн), Еланский район (148 тыс. тонн), Кумылженский район (131 тыс. тонн), Урюпинский район (165 тыс. тонн), Старополтавский район (132 тыс. тонн), Киквидзенский район (131 тыс. тонн).

Все больше районов вступают в уборку технических культур. На 9 августа убрано 34,4 тыс. га, намолочено 27,2 тыс. тонн рыжика озимого, рыжика ярового, горчицы.