Во всех районах области продолжается уборочная кампания. Аграрии ведут уборку зерновых, технических и кормовых культур. 5 млн тонн зерна нового урожая намолочено хозяйствами Волгоградской области к 21 августа. Зерновые уже убраны с площади 1,75 млн га или 82% от общей площади уборки, средняя урожайность составляет 28,4 ц/га.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, лидером по уборке зерновых в регионе является Октябрьский муниципальный район, где уже намолочено более 308 тыс. тонн.

Девять районов Волгоградской области получили валовой сбор зерновых культур более 200 тыс. тонн (Чернышковский – 263 тыс. тонн, Клетский – 279 тыс. тонн, Котельниковский – 247 тыс. тонн, Новоаннинский – 250 тыс. тонн, Михайловский – 259 тыс. тонн, Калачевский – 211 тыс. тонн, Еланский – 220 тыс. тонн, Урюпинский – 230 тыс. тонн, Новониколаевский – 219 тыс. тонн). Более 100 тысяч тонн зерна намолочено еще в тринадцати районах Волгоградской области. Самая высокая урожайность зерновых культур в текущем году отмечена в Еланском муниципальном районе – 42 ц/га.

Председатель облкомсельхоза В.В. Иванов отметил, что в текущем году полученное зерно имеет неплохие показатели качества. Так, 80% зерна пшеницы является продовольственной, в том числе 3 класс – 32,1%, 4 класс – 47,9%.

Хозяйствам Волгоградской области еще предстоит убрать 40 тыс. га озимых зерновых культур (пшеница, рожь, тритикале), около 280 тыс. га яровых зерновых культур. Кроме того, аграрии ведут уборку технических культур. Горчица, лен, рыжик озимый и яровой убраны с площади 63 тыс. га (2016 год – 56 тыс. га), намолочено 52 тыс. тонн (2016 год – 46 тыс. тонн), урожайность составляет 8,3 ц/га (2016 год – 8,2 ц/га).

Всего технические культуры предстоит убрать на общей площади 745 тыс. га, в том числе подсолнечник – 589 тыс. га.