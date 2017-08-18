На этих выходных к централизованным сетям водоснабжения будет подключен новый участок трубопровода диаметром 700 мм и длиной 500 метров. Он будет врезан в магистральный водопровод диаметром 1000 мм взамен ветхого участка сети.

Питьевая вода поставляется жителям Ворошиловского и части Советского районов (мкрн. Тулака) по двум магистральным водопроводам. Один из них будет отключен от водоснабжения для проведения мероприятий по врезке нового участка, в то время как второй магистральный водопровод будет выполнять свои функции в полном объеме. Поэтому отключения жителей этих районов от воды в выходные не будет. Однако из-за снижения мощности вода будет подаваться на пониженном давлении, что может привести к сложностям при транспортировке воды на верхние этажи многоквартирных домов на удаленных участках сети. Аналогичные мероприятия уже выполнялись в этом году весной, когда «Концессии» прокладывали этот участок водовода. Тогда жители не заметили никаких проблем с водоснабжением. Но летом водоразбор традиционно повышается из-за жары, что может привести к нехватке воды на территории пониженного давления. «Концессии водоснабжения» организуют подвоз питьевой воды жителям. Под особым контролем будут находиться объекты социального значения и жизнеобеспечения.

С 23.00 18 августа до 21.00 20 августа на пониженном давлении воды будут находиться дома, расположенные в части Ворошиловского (ряд улиц от Волги до железнодорожного полотна) и в части Советского района (ряд улиц микрорайона Тулака):

Ворошиловский район

Ул. Академическая, 7-32

Ул. Баррикадная, 3-22

Ул. Бобруйская, 2-8

Ул. Грушевская, 5-11

Ул. Иркутская, 2-11

Ул. Калинина, 3-11

Ул. Канунникова, 1-5

Ул. КИМ, 8-16

Ул. Клинская, 32-38

Ул. Ковровская, 10-22

Ул. Козловская, 3-67

Ул. Лавочкина, 4-14

Ул. Огарева, 2-31

Ул. Профсоюзная, 12-23

Ул. Пугачевская, 1-12

Ул. Рабоче-Крестьянская, 3-63

Ул. Симбирская, 33-43

Ул. Социалистическая, 14-31

Ул. Циолковского, 1-40

Ул. Череповецкая, 1-1а

Советский район

Ул. Авиаторская, 7

Ул. Аджарская, 1-49

Ул. К. Маркса, 2-27,

Ул. Л. Толстого, 1

Ул. Тулака, 38-40

Ул. Осетинская, 5-7

Ул. Туркменская, 20-26

График подвоза воды размещен на официальном сайте концессий investvoda.ru. Кроме того, уточнить информацию по перемещению водовозок, а также проконсультироваться по вопросам поступления воды в дома жители смогут по телефону круглосуточного Контакт-центра компании «Концессии водоснабжения» 99-67-96.