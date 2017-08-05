Шесть дворовых территорий Краснооктябрьского района будут благоустроены в рамках новой муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Так, во дворе дома № 14 по улице Титова дорожные бригады обустраивают пешеходные дорожки, взамен старого бордюра установили новый, и в ближайшее время здесь приступят к подготовке основания под укладку нового асфальтобетона на внутриквартальных проездах.

Всего на территории Краснооктябрьского района будет благоустроено шесть дворовых территорий. Их перечень определили сами жители: на общих собраниях с ними были согласованы дизайн-проекты благоустройства, которые впоследствии легли в основу проектной документации.

​Жилой квартал, окруженный тремя многоквартирными домами №№ 14, 16 и 18 по ул. Титова, в этом году отметил свой 60-летний юбилей. Местные жители вспоминают: последний раз дорожную технику и рабочих в своем дворе видели еще в 70-х годах прошлого столетия. С тех пор ремонта здесь не было. Управляющая компания вместе с жильцами старались поддерживать чистоту во дворе, однако он нуждался в комплексном обновлении. По просьбе жителей его включили в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Он стал одним из шести дворов в Краснооктябрьском районе, территории которых в этом году будут полностью благоустроены.

Большинство из представленных проектов были одобрены, в несколько проектов были внесены уточнения и дополнения на основании высказанных горожанами предложений.

Так, на территории жилого квартала по улице Титова, 14, 16, 18 полностью заменят старый бортовой камень – большая часть работ уже выполнена и близится к завершению. Всего будет установлено порядка 500 погонных метров нового бордюра. На внутриквартальных проездах заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют старые и построят новые пешеходные дорожки. В общей сложности будет заменено асфальтовое покрытие площадью 2000 кв. м на проезжей части и уложено 1000 кв. м – на тротуарах. Работы будут вестись в соответствии с правилами и нормами, предъявляемыми к ремонту основных магистралей.

Работы по благоустройству дворов в Краснооктябрьском районе идут строго по графику, отставаний нет. Завершить их планируется до 31 октября. Во дворе по улице Титова, когда все основные работы по благоустройству будут завершены, жители высадят зеленые насаждения, благодаря чему квартал станет мини-парковой зоной. Для обеспечения должного ухода за саженцами будет установлен поливочный водопровод. На будущий год районные власти намерены включить в муниципальную программу не меньшее количество дворов, которые также будут отобраны с учетом мнения горожан.