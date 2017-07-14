В связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения, жителям Советского и Дзержинского районов будет временно отключен газ.

Поставка газа будет приостановлена потребителям, проживающим по следующим адресам:

26 июля 2017 г. с 08:00 до 20:00 – Советский район:

ул. Авиаторская, 3, 5, 7;

ул. Карла Маркса, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 17а, 54, 52/120;

ул. Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7, 118, 122, 108, 112, 114, 126, 128, 132, 134, 136б, 136, 130, 116, 110, 120а, 150, 25, 150;

ул. Туркменская, 12, 14, 20, 22, 26, 19, 21, 14а;

ул. Горячеводская, 21, 22;

ул. Осетинская, 5, 7;

ул. Аджарская, 22, 24, 49, 47а, 45, 37, 35, 1а;

ул. Тулака, 1а, 40, 38, 14, 12, 10, 8, 6, 2, 2/1,4;

ул. Киргизская, 137, 153, 147, 141, 151, 149б, 157;

ул. 2-я Консервная, 119;

ул. Консервная, 154, 146, 141, 155, 135, 144, 152, 149;

ул. Львовская, 111, 124а, 128, 123, 122, 149, 115, 113, 124, 103, 103б, 119, 133, 129, 137;

ул. Дагестанская, 134, 100, 112, 121, 129, 113, 110, 138, 105, 124, 140, 100а, 120, 133, 109;

ул. Приволжская, 118а, 134, 136, 151, 127а, 116а, 110, 108;

ул. Чуркина, 13, 15, 11, 9, 7, 5, 3, 14, 12, 8,4/;

ул. Демченко, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 16, 14, 10, 8, 6, 4, 12, 15;

ул. Теплова, 1, 15, 13, 11а, 11, 14, 5, 10, 8, 6, 4, 7, 12;

ул. Трыханкина, 19, 13, 7, 5, 3, 2, 13.

27 июля 2017 г. с 07:00 до 21:00 — Дзержинский район:

ул. Бульвар 30-летия Победы, 56, 60, 60а, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88;

ул. Землячки, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68;

ул. 8-ой Воздушной Армии, 15а, 19, 20, 27а, 26, 30-35, 37, 39-41, 45-47, 47а, 47б, 48, 52, 54;

ул. К.Симонова, 18, 19а, 19б, 20, 22, 24, 26-28, 30-32, 31а, 34, 36, 38, 40;

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/2, 23, 27, 37, 39, 39а, 45, 45а, 47;

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского района, 96-91-73,96-91-74 (абонентский отдел Советского района),93-11-91 (справочная служба).