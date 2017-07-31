Телеком-оператор «Дом.ru» и компания ESET расширяют возможности пользователей услуги антивирус ESET NOD32 Smart Security Family по подписке. С 21 июля все абоненты могут защитить пять устройств вместо трех по прежней цене – 159 рублей в месяц. При подключении до конца года на первые 2 месяца предоставляется 50%-ная скидка.

«Семейный» антивирус предназначен для комплексной защиты всех устройств: персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов или смартфонов на операционных системах Windows, Linux, macOS и Android. Лицензию можно использовать для установки защитных решений ESET в любых сочетаниях.

Защита ESET для ПК и ноутбуков дает возможность безопасно совершать покупки и платежи в интернете, не беспокоиться о шифраторах, контролировать веб-камеру и домашнюю Wi-Fi сеть и др.

Комплексная защита для Android-устройств не только блокирует вредоносные программы, но и помогает в поисках пропавшего устройства с помощью функции «Антивор», ограждает от нежелательных звонков и SMS, обеспечивает безопасность мобильного банкинга и др.

В состав решения входит мобильное приложение для защиты детей ESET NOD32 Parental Control для Android, оно доступно в течение всего срока действия подписки. Приложение позволяет оградить детей от нежелательного контента, учит их распределять время между учебой и развлечениями, а также поможет родителям узнать местонахождение ребенка.

Подключить антивирус можно в Личном кабинете на сайте www.domru.ru (раздел «Антивирусы»).

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