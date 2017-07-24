В Волгоградской области запрет на посещение лесов и особенно хвойных массивов был продлен до 13 августа. Такое решение связанно с введением особого противопожарного режима и высокой пожароопасностью в регионе.

На границах лесных участков, где введены ограничения, установлено в общей сложности более 700 предупредительных аншлагов и агитационных витрин с информацией для граждан, а также более 170-ти шлагбаумов и преград для ограничения доступа. Для охраны и защиты лесов действуют 22 пожарно-химических станции.

Следует помнить, что посещение лесов ограничено на всей территории области. В этот период запрещено организовывать в лесных и хвойных массивах места для отдыха и, тем более, разводить огонь. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит административное наказание в виде штрафа. Для физического лица его сумма составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностного — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридического — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Специалисты облкомприроды обращаются к волгоградцам и гостям региона с просьбой отнестись с пониманием к введенному ограничению на посещение лесов и призывают соблюдать правила пожарной безопасности.