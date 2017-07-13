В первом полугодии клиенты телеком-оператора «Дом.ru» скачали бесплатные мобильные приложения компании 250 тысяч раз. Все приложения доступны для гаджетов на iOS и Android.

Самым популярным приложением стал «Дом.ru Агент» (более 146 тысяч скачиваний). Версию для Android установили на 98 тысяч устройств, для iOS – на 48 тысяч. В приложении можно посмотреть условия тарифа и при желании сменить его, подключить дополнительные пакеты каналов, оплатить услуги, подключить обещанный платеж, а также быть в курсе новостей и акций оператора.

Второе по популярности приложение – «Дом.ru TV» (89 тысяч скачиваний, из них 70 тысяч — Android, 19 тысяч – iOS). Приложение позволяет смотреть телеканалы с мобильных устройств в любой точке России, где есть доступ в интернет. К сервису можно привязать до 5 гаджетов и смотреть любимые передачи, фильмы и сериалы. Каналы можно смотреть онлайн или в течение 3 дней после ТВ-эфира. В этом году «Дом.ru» расширил функционал приложения: пользователи могут выбирать качество видео и масштаб картинки, установить «родительский контроль» и смотреть значительно больше каналов.

Приложение «Дом.ru Wi-Fi» скачали более 11 тысяч раз (Android — 6 тысяч, iOS – 5 тысяч). Общедоступная сеть DOM.RU Wi-Fi насчитывает более 10 000 точек по всей стране, это самая большая региональная сеть беспроводного доступа в интернет. Благодаря приложению пользователь может легко найти ближайшие Wi-Fi точки, отсортировать их по типу заведения и удаленности. На Android доступно автоматическое подключение к Wi-Fi, такой же функционал скоро появится и на iOS.

Также в число популярных мобильных приложений вошел «Дом.ru Phone». Его загрузили 5 тысяч раз (Android – 3,5 тысячи, iOS – 1,5 тысячи). Пользователи могут в любой точке мира совершать и принимать звонки на смартфоне, при этом используя свой городской номер телефона. Все звонки тарифицируются по базовым условиям тарифа на домашний телефон, что значительно сокращает расходы на связь.

Новое приложение «Дом.ru Клуб» скачали 2,2 тысячи раз (Android – 1,5 тысячи, iOS – 700). В нем собрана информация о партнерах программы лояльности «Дом.ru». С помощью приложения можно участвовать в акциях компаний-партнеров, получать подарки, накапливать баллы и тратить их на услуги, сервисы или видеотеку «Дом.ru», а также на товары и услуги партнеров.

«Мобильные приложения делают жизнь комфортнее, открывая круглосуточный доступ к нужной информации. Мы стремимся соответствовать запросам наших клиентов и предвосхищать их ожидания, поэтому постоянно инвестируем средства в мобильные технологии. «Дом.ru» уже есть в смартфоне каждого десятого клиента компании», — отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.