В середине августа ярмарку в Краснооктябрьском районе обещают уже открыть. Сейчас начались работы по организации площадки под торговые места. Площадка, расположенная на пересечении пр. Металлургов и улицы Башкирской, была предоставлена инвестору по итогам открытого аукциона. Торговля здесь будет открыта после завершения обустройства торговых мест и подключения к сетям. Площадь ярмарки составит около 800 кв. метров.

Как сообщил руководитель компании-победителя Дмитрий Михаленок: «Сегодня тяжелая техника приступила к подготовке территории под ярмарку. Непосредственно под торговую площадку мы обустроим порядка 800 кв. метров, еще около 1200 кв. метров прилегающей территории займут парковочные места, санузлы, места для сбора отходов. На территории ярмарки мы планируем разместить до 50 современных удобных прилавков и павильонов для фермеров и порядка 30 мест для дачников. Место для организации ярмарки предоставлено на три года, поэтому мы сами прежде всего заинтересованы в качественной работе на долгосрочную перспективу».

С 2017 года в рамках наведения порядка в сфере розничной торговли площадки под ярмарочную торговлю предоставляются по итогам открытых аукционов. Всего в районах областного центра определено 37 мест для проведения ярмарок, из них 18 – муниципальные. В ближайшее время и другие победители аукционов приступят к благоустройству еще нескольких муниципальных территорий для организации продовольственных, сельскохозяйственных и садовых ярмарок: в Ворошиловском районе по улице Котлубанской, в Красноармейском районе по улице Плеханова, а также на двух площадках в поселке Горьковский Советского района.

В соответствии с новыми правилами организации ярмарочных мест, утвержденными региональным комитетом промышленности и торговли, с 2017 года увеличен сезон работы сельскохозяйственных ярмарок, теперь он длится с 1 апреля по 30 ноября. Согласно новым правилам, площадки для реализации сельскохозяйственной продукции работают не три дня в неделю, а ежедневно. Кроме того, с одного года до трех лет увеличен срок предоставления места под организацию ярмарочной торговли. Это повышает инвестиционную привлекательность площадок, позволяет предпринимателям проводить более масштабное благоустройство ярмарочной территории. В обязанности организаторов торговли входит обеспечение площадки твердым покрытием, санузлами, местами сбора отходов, а также контрольными весами, аптечками, что создает условия для повышения качества оказываемых услуг.

Напомним, что сегодня в Волгограде действует 27 рынков и торговых комплексов рыночного типа, 37 мест предусмотрено для ярмарочной торговли. ​