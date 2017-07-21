Высокая вода на Волге будет сохраняться до конца июля. Как поясняют в пресс-службе ПАО «РусГидро», в связи с сохраняющимся высоким притоком воды в водохранилища Волжско-Камского каскада Росводресурсы оперативно скорректировали режимы работы Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»).

С 21 по 31 июля 2017 г. для Волгоградского гидроузла установлены среднесуточные сбросные расходы в объеме 14000-15000 м³/с с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 14,8 — 15,0 м. Пропуск воды в этот период будет осуществляться через турбины Волжской ГЭС и водосливную плотину (холостыми сбросами). Расходы воды с 01 по 10 августа 2017 г. через Волгоградский гидроузел составят 6500-7500 м³/с. В случае роста приточности выше указанных значений, вода будет пропускаться в Нижнюю Волгу в транзитном режиме.

Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.