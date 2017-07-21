Ну вот и наступила долгожданная пятница. А значит уже завтра нас ждут выходные, а вместе с ними множество мероприятий. Эти выходные обещают быть насыщенными, в плане мероприятий. А чтобы вам легче было в них ориентироваться, «Живой Волгоград» как обычно подготовил для вас подробный анонс.
21 июля
15:00 — музей-заповедник «Старая Сарепта», открытие выставки Парк «Щербаковский»;
17:00 — ТРК «КомсоМОЛЛ», бесплатный мастер-класс по 3D моделированию «Бумажное сердце»;
18:00 — ТОС «Яблочный» Ворошиловского района, мероприятие для детей «Радужное лето»;
18:00 — ЛОФТ1890, открытие персональной фото-выставки Илана Гвоздиевская;
18:00 — парк Аттракционов п. Спартановка, старт проекта #ЧитайИграйЗнай;
19:00 — Музей-Мастерская Петра Малкова, концерт кельтской арфы;
20:00 — Комсомольский сад, кино под открытым небом — показ сериала «Друзья», 5 серий;
20:00 — площадь Советская, мультпоказ «Аленький цветочек»;
20:30 — турполяна на Ангарском, соревнования по ночному велоориентированию.
22 июля
16:00 — набережная Красноармейского района, минифест уличных музыкантов;
18:00 — площадь перед «Авангардом», «Наука в парке» от музея Эйнштейна;
21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», автокинотеатр «Победа»: показ фильмов — «Охотники за привидениями» и «Лунная афера».
23 июля
10:00 — Тракторозаводской район, Дубовая роща рядом с п. Заречный, третий этап любительского кубка Волгограда по маунтинбайку;
17:00 — ЛОФТ1890, научно-популярная лекция «Мозг — место, где прячется душа»;
18:00 — Комсомольский сад; Чудеса на траве: Музей Эйнштейна в гостях у Комсомольского сада;
18:00 — сквер им. Саши Филиппова, рок-концерт на открытом воздухе «Новое дыхание» группы ЧЕРКАСОВ BAND;
21:00 — набережная напротив музея-панорамы «сталинградская битва», автокинотеатр «Победа»: показ фильмов — «Толстяк на ринге» и «Однажды в Мексике: Отчаянный 2»;
21:00 — ЛОФТ1890, шоу-мюзикл легендарного шоумена и мастера умопомрачительных перформансов Петра Дзогабы.
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С такой программой вы точно найдете мероприятие по своему вкусу, а если нет, то проведете время на природе с семьей :-)
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