Ну вот и наступила долгожданная пятница. А значит уже завтра нас ждут выходные, а вместе с ними множество мероприятий. Эти выходные обещают быть насыщенными, в плане мероприятий. А чтобы вам легче было в них ориентироваться, «Живой Волгоград» как обычно подготовил для вас подробный анонс.

21 июля

15:00 — музей-заповедник «Старая Сарепта», открытие выставки Парк «Щербаковский»;

17:00 — ТРК «КомсоМОЛЛ», бесплатный мастер-класс по 3D моделированию «Бумажное сердце»;

18:00 — ТОС «Яблочный» Ворошиловского района, мероприятие для детей «Радужное лето»;

18:00 — ЛОФТ1890, открытие персональной фото-выставки Илана Гвоздиевская;

18:00 — парк Аттракционов п. Спартановка, старт проекта #ЧитайИграйЗнай;

19:00 — Музей-Мастерская Петра Малкова, концерт кельтской арфы;

20:00 — Комсомольский сад, кино под открытым небом — показ сериала «Друзья», 5 серий;

20:00 — площадь Советская, мультпоказ «Аленький цветочек»;

20:30 — турполяна на Ангарском, соревнования по ночному велоориентированию.

22 июля

16:00 — набережная Красноармейского района, минифест уличных музыкантов;

18:00 — площадь перед «Авангардом», «Наука в парке» от музея Эйнштейна;

21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», автокинотеатр «Победа»: показ фильмов — «Охотники за привидениями» и «Лунная афера».

23 июля

10:00 — Тракторозаводской район, Дубовая роща рядом с п. Заречный, третий этап любительского кубка Волгограда по маунтинбайку;

17:00 — ЛОФТ1890, научно-популярная лекция «Мозг — место, где прячется душа»;

18:00 — Комсомольский сад; Чудеса на траве: Музей Эйнштейна в гостях у Комсомольского сада;

18:00 — сквер им. Саши Филиппова, рок-концерт на открытом воздухе «Новое дыхание» группы ЧЕРКАСОВ BAND;

21:00 — набережная напротив музея-панорамы «сталинградская битва», автокинотеатр «Победа»: показ фильмов — «Толстяк на ринге» и «Однажды в Мексике: Отчаянный 2»;

21:00 — ЛОФТ1890, шоу-мюзикл легендарного шоумена и мастера умопомрачительных перформансов Петра Дзогабы.

Разбирайте афишу, помечайте себе в календаре, а лучше подписывайтесь на наш календарь, и вы всегда будете в курсе всех ближайших мероприятий.

С такой программой вы точно найдете мероприятие по своему вкусу, а если нет, то проведете время на природе с семьей :-)