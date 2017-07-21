ВТБ24 с 20 июля 2017 г. принимает заявления и выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «Югра. Выплата осуществляется в том числе по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Впервые клиентам доступна возможность записаться на обслуживание к менеджеру банка на сайте ВТБ24. Функция предварительной записи позволит вкладчикам «Югры» получить возмещение без очереди.

ВТБ24 выплачивает страховое возмещение всем вкладчикам банка «Югра, в отношении которого 10 июля 2017 г. введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

По словам управляющего региональным операционным офисом «Волгоградский» банка ВТБ24 Светланы Фёдоровой, сумма страхового возмещения, подлежащего выплате через офисы ВТБ24 в Волгоградской области, оценивается в 2,8 млрд рублей. Всего за возмещением могут обратиться более 4,5 тысяч волгоградских вкладчиков банка «Югра». Уточнить отделения, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте ВТБ24 в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».

«Страховое возмещение в пределах 1,4 млн рублей получит каждый клиент, обратившийся в банк в любой день выплат. Впервые ВТБ24 предоставляет возможность вкладчикам, получающим страховое возмещение, записаться через сайт банка на обслуживание к менеджеру в любое удобное время и в любой офис, который занимается выплатами. Новый сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам. Функция предварительной записи позволит вкладчикам банка «Югра» получить свои средства без очереди», — комментирует старший вице-президент, зам. директора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк.

Система дистанционной записи предоставляется на бесплатной основе и доступна клиентам на сайте ВТБ24 в разделе «Офисы». Чтобы воспользоваться сервисом, требуется выбрать точку продаж, услугу, а также удобное время и дату посещения. Далее по смс или email (в зависимости от того, какой тип уведомления был выбран) клиенту приходит подтверждение записи и пин-код, который необходимо ввести при получении талона в офисе. При этом информацию о визите можно распечатать или автоматически добавить в календарь на смартфоне или компьютере. При необходимости запись можно отменить или перенести на другое время.

Для получения возмещения вкладчику необходимо предоставить только паспорт. Также клиентам рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие сумму вклада в банке «Югра».