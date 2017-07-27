В первом полугодии 2017 года банк ВТБ в Волгоградской области выдал 8,3 млрд рублей кредитных средств, значительно превысив аналогичный результат прошлого года. Общий кредитный портфель в настоящий момент превышает 15 млрд рублей.

Объем выданных банком гарантий в 1 полугодии 2017 года вырос в два раза и составил 749 млн рублей. Документарный портфель на 1 июля 2017 года сформировался на уровне 880 млн рублей.

Банк продолжил активную работу по привлечению средств региональных компаний, обеспечив рост портфеля на уровне 17% в первом полугодии — до 16,2 млрд рублей.

В рамках реализации с Министерством сельского хозяйства РФ совместной программы льготного кредитования предприятий АПК за 6 месяцев 2017 года с представителям аграрной отрасли заключено сделок на сумму около 2 млрд рублей. Предоставленное финансирование направлено предприятиями на инвестиционные цели и на финансирование текущей деятельности.

В структуре кредитного портфеля ВТБ в Волоградской области основную часть составляют сельское хозяйство — 37%, торговля — 14%, промышленность строительных материалов -13%. органы власти (субъекты РФ и муниципалитеты) — 8%.

Руководитель дирекции банка ВТБ по Волгоградской и Астраханской областям Владимир Русаев прокомментировал: «Банк ВТБ в Волгоградской области занимает прочные позиции на волгоградском рынке корпоративного кредитования и итоги первого полугодия это подтверждают».