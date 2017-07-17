А как часто ваши мечты сбываются? А детские мечты? конечно, хотелось бы чтобы каждая мечта сбывалась по взмаху волшебной палочки, как в сказках, но увы это лишь сказки. и для того, чтобы мечты начали сбываться нужно приложить немало сил, но упорство и вера в свою мечту, могут сыграть свою роль и со временем вам удастся воплотить свою мечту в жизнь. Волжанин Юрий Никитин «пишет» свою судьбу сам и в очередной раз доказывает, что каждая мечта может сбыться.

Юрий уже пять лет не живет в Волжском, т.к. уехал реализовывать свой потенциал в Москву. Уже там он запустил свой проект «Ганс. Безудержное Веселье», начал снимать клипы, которые пользуются популярностью. Его даже можно назвать блогером, который покоряет просторы интернета. В общем, Юрий себя нашел и теперь стремится выше.

В этом году он решил осуществить свою детскую мечту и поехал покорять Америку, а точнее Голливуд. «Мы же все выросли на голливудских фильмах и Гайдаевских комедиях. Гайдая к сожалению не застал, а вот Голливуд…» — поясняет Юрий. Приехав в Голливуд Юрий с удивлением узнал, что там живут его друзья из Волжского, с которыми он когда-то жил в одном дворе и учился в одной школе. «Я парней не видел 8 лет, встретили как будто каждый день общаемся! Безумно приятно!» — говорит Юрий. После такой встречи Юрий решил заснять своё путешествие и сделать целую серию фильмов про русских в Америке.

Встретил земляка в Санта Барбаре. Жили в одном дворе. Ходили в одну школу. Рады встрече. Подарил ему футболку с Родины #гансмасквич #hollywood #santabarbara #california A post shared by Никитин Юрий (@gansmaskvich) on Jun 11, 2017 at 12:11pm PDT

Сами понимаете Голливуд — это то как Диснейленд для взрослых. В Голливуде располагается множество киностудий, где снимались самые известные фильмы, а ещё там живут многие известные киноактёры. К тому же именно в Голливуде находится известная на весь мир аллея славы — тротуар по Голливудскому бульвару и Вайн-стрит, в который вложено более 2600 пятиконечных звёзд с именами знаменитостей, внесшими большой вклад в развитие индустрии развлечений.

ЛЕГЕНДА ЧЕРНО-БЕЛОГО КИНО 📽#CharlesChaplin #hollywood #america #california #cinema #гансмасквич #summer17 A post shared by Никитин Юрий (@gansmaskvich) on Jun 27, 2017 at 9:19pm PDT

Всех с Праздником 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 A post shared by Никитин Юрий (@gansmaskvich) on Jun 12, 2017 at 10:55am PDT

Все эти достопримечательность теперь можно будет увидеть глазами нашего с вами земляка — Юрия Никитина, который отснял все, что он там увидел. Конечно, предстоит ещё монтаж и обработка, но в итоге все видео будут размещены на его канале на YouTube — Ганс

К слову, первое видео из Голливуда уже готово. В нем можно увидеть первые дни «путешествие мечты».