Уже в августе волгоградцы смогут наблюдать на небосводе самое зрелищное астрономическое явление 2017 года — частное лунное затмение. Затмение можно будет наблюдать в ночь с 7 на 8 августа. В эти дни по данным гидрометцентра небо будет ясным, а значит у нас будет возможность понаблюдать за этим астрономическим явлением.

Что такое частное лунное затмение? Оно происходит, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, но при этом они не находятся точно на одной прямой. Только часть видимой поверхности Луны окажется в тени Земли. Будет наблюдаться эффект «трёхцветной Луны» и по цвету земной тени можно сделать вывод о состоянии атмосферы родной планеты. Частное лунное затмение — явление нечастое: в следующий раз волгоградцы увидят подобное небесное представление только в ночь на 17 июля 2019 года.

А если вы хотите посмотреть лунное затмение во всех подробностях, то можете отправится в Волгоградский планетарий, где 7 августа 2017 года на астроплощадке для вас будут работать телескопы и на большом экране идти прямая трансляция события. Также отдельно будут проводиться наблюдения явления в башне обсерватории. Начало явления в 20:20, продолжительность 1 час 55 минут.