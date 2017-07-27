Волгоградцев приглашают на необычную экскурсию по городу, ближайшая пройдет уже в эти выходные. Желающие смогут осматривать достопримечательности города, катаясь при этом на трамвае.

Экскурсия пройдет по маршруту «На трамвае по истории города». Маршрут начинается у памятника трамвайному вагону в Городском саду и проходит мимо станции «Тихорецкой» («Волгоград-2») по улицам Липецкая (Баррикадная), Княгининская (Рабоче-Крестьянская) до улицы Сердобской (Ким). Во время поездки профессиональный экскурсовод расскажет об истории Волгограда, достопримечательностях Зацарицынского форштадта, поведает легенды и были старого Царицына.

Ближайшая экскурсия состоится 29 июля в 12:00. Продолжительность экскурсии один час. Сбор группы — у Памятника трамвайному вагону в Городском саду, начало экскурсии.

Стоимость экскурсионного билета:

— взрослый — 300 рублей;

— детский (от 5 до 14 лет) — 250 рублей;

— детям до 5 лет — бесплатно.

Записаться на экскурсионный маршрут можно в Туристско-информационном центре Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12, или по телефону +7 (8442) 52-98-93.

К слову, «Живой Волгоград» был на открытие экскурсионного трамвая. О чем подробно вы сможете прочитать по ссылке: