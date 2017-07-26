Волгоградцев приглашают отметить День Нептуна, который будет проходить уже на этой недели. Праздник будет проходить в гавайском стиле, а значит вас ждут пираты, поиск клады и танцы гавайских островов — хулу.

Организаторами праздника выступает МУ «Молодежно-подростковый центр Ворошиловского района Волгограда» совместно со студией «Добрый Дом Праздников». Гостей ждут уже в эту пятницу 28 июля 2017 года на площади Советской.

В программе – удивительное приключение для взрослых и детей, площадки от партнеров и спонсоров – фотозоны, мастер-классы по плетению косичек и изготовлению бумажных корабликов, игровая площадка для самых маленьких. Веревочный парк «Тарзания» проведет веревочные конкурсы на своей площадке. Приветствуются облегченные морские костюмы и хорошее настроение.

Праздник начнется в 18:00.