В канун 75-й годовщины начала Сталинградской битвы представители ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» совершили исследовательскую поездку по местам расположения памятных знаков «Линии обороны Сталинграда».

В начале июля сотрудники ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» получили наказ от ветерана Великой Отечественной войны — Анатолия Козлова. «Я в свое время лично устанавливал обелиски на линии обороны. Вместе с единомышленниками мы проделали огромную работу, а сейчас эти объекты разрушаются, давно пора их обновить, сделать новы памятные таблички. Теперь ответственность по сохранению исторической памяти лежит на вас — молодом поколении», – отметил ветеран.

Исполняя наказ ветерана активисты хотят не только восстановить таблички, расположенные на памятных знаках, но и создать точную интерактивную карту этих объектов, расположенных на территории Волгограда и области, чтобы каждый желающий, в особенности те, кто путешествуют на машине смогли проследить историю боев за город, самостоятельно пройти дорогами победы.

Отметим, большая часть элементов линии обороны находится на территории области и недоступна для посещения, ведь памятные знаки, затерянные в волжских степях сложно найти, не отмечены они и на картах общего пользования и в навигаторах. Именно поэтому, для сохранения памяти о героических боях на подступах к городу сотрудники «Волгоградпатриотцентра», решили взять на себя обязательства обновить знаки и разработать интерактивный проект «Рубежи Сталинграда», на средства гранта от которого и будет реализован наказ ветерана. Реализация проекта запланирована на сентябрь 2017 года.