В минувшие выходные волгоградцы отметили «День семьи, любви и верности». В честь этого события в центре города была организована праздничная программа. Гости смогли принять участие в различных конкурсах, костюмированных шоу и сделать незабываемые фото на память.

Как обычно, основные мероприятия проходили на Центральной набережной. Во время мероприятия со сцены гостей развлекали творческие коллективы. Волгоградцы приходили на праздник целыми семьями, ведь не зря это День семьи.

Развлечения нашлись для каждого, но самым красочным стал парад колясок и выступление молодых мам вместе со своими крохами. Во время парада колясок можно было увидеть и маленьких принцесс, и королей, и даже ковбоев.