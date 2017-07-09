Ранним утром воскресенья многих жителей районов, где для проведения модернизации отключали воду, порадовало наличие чистой воды в кранах. Вода возвращается в дома волгоградцев раньше заявленного времени.

Слаженная работа компании «Концессии водоснабжения», мэрии Волгограда, администрации Волгоградской области и шести подрядных организаций, проводящих более 30 мероприятий по модернизации водопровода, проходит с опережением графика. Беспрецедентный объем работ на объектах водоснабжения был выполнен на 6 часов раньше запланированного. Работы на объектах и сетях водоснабжения еще ведутся, но вода уже поступает в дома горожан.

Насосная станция первого подъема была запущена уже в 6 часов вечера 8 июля, вместо плановых двенадцати часов ночи. Уже в час ночи воскресенья очищенная вода стала подаваться на насосную станцию второго подъема, и ближе к утру поступила и жителям Центрального, Ворошиловского, Советского (мкрн. Тулака) и Краснооктябрьского (Научный городок) районов в части до Второй Продольной автодороги.

В данный момент идет наполнение резервуаров чистой воды на насосной станции «Елабужская» в Ворошиловском районе, поэтому жители поселка Ангарский и заполотновской части Ворошиловского и Центрального районов также увидят питьевую воду раньше обещанного срока.

«К водопроводным сетям подключено более 20 километров новых трубопроводов, в том числе обновленные магистральные водоводы диаметром от 600 до 1200 мм. С опережением графика выполнены работы по врезке в сеть второго водовода на строящемся стадионе «Волгоград Арена». Успешно проведено подключение к сетям второй очереди магистрального водопровода на ул. Набережной 62-й Армии. Работы по подключению новой станции водоочистки в Краснооктябрьском районе также полностью завершены, однако полный цикл пуско-наладочных работ на каждой группе насосов займет 72 часа. До этого момента, во избежание технических сбоев, вода будет параллельно подаваться и со старой станции. Жители не заметят процессов перехода с одной станции на другую, это никак не скажется на напоре воды в домах, на ее качестве и наличии», — прокомментировал ситуацию руководитель оперативного штаба ООО «Концессии водоснабжения» Джамшед Рахимов.

Подвоз воды, несмотря на досрочное окончание работ, в районах, куда вода еще не поступила, будет выполняться по утвержденному графику.

С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru. Круглосуточный контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» (тт. 99-67-96, 606-600) по-прежнему предоставляет жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также консультирует по вопросам поступления воды в дома.

Справка Напомним, что такого беспрецедентного объема работ на волгоградском водопроводе ранее никогда не проводилось. Работы стартовали ночью 7 июля и проводились как на действующих водопроводных очистных сооружениях, так и на вновь построенных сетях городского водопровода. Более 30 мероприятий прошло одновременно в нескольких районах города.

В их числе и подключение нового комплекса водоочистных сооружений Краснооктябрьского района, благодаря которым производительность системы водоснабжения в пяти районах города повысится вдвое. Запуск новой водоочистки позволит не только перераспределить нагрузку на сети и создать резервные мощности для развития инфраструктуры, но и повысит надежность водоподачи, ведь старая водоочистная станция была построена еще в 1956 году и технически устарела. Подключение комплекса водоочистки к действующим сетям происходило сразу по шести точкам, в которых была произведена врезка четырех трубопроводов диаметром 800 мм, одного трубопровода диаметром 600 мм и еще одного – диаметром 1200 мм.

В рамках инвестиционной программы «Концессий водоснабжения» выполнены серьезные работы и на других объектах водоканала. На строительстве нулевой рокадной автодороги проведены работы по замене или подключению нескольких участков участка трубопроводов диаметром 1200, 600 и 300 мм, также производятся сразу шесть врезок в сеть абонентских вводов. Подключен к сетям и второй трубопровод на строящийся стадион, также введена в эксплуатацию вторая очередь магистрального водопровода на Набережной им. 62-й Армии.

Работы по модернизации водопровода проведены с шестичасовым опережением графика, и вода в дома жителей начала поступать раньше заявленного срока.