Новые детские площадки обещают установить сразу в нескольких дворах Кировского района. Как сообщают в мэрии города, работы по установке площадок уже начались, они ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Детские игровые формы будут установлены в четырех дворах по улицам Воронкова, 29 а, Кирова, 134 а, Зины Маресевой, 7, 9 и 11 и Козьмы Минина, 4. В каждом из дворов установят яркие, современные и безопасные качели, карусели, горки.

Со следующей недели к благоустройству дворов приступят и в Тракторозаводском районе: на дворовых территориях запланирован монтаж лавочек и урн, а также установка ограждения, которое отделит зеленую зону от проезжей части.

Напомним, в список территорий, которые в этом году ждет комплексное обновление, вошел 41 двор в разных районах города, а также зеленая зона, прилегающая к строящемуся интерактивному музею «Россия. Моя история», и улица Невская. Перечень территорий определили сами волгоградцы, они же предложили дизайн — проекты по их обновлению, которые впоследствии легли в основу проектной документации. В июне разработанные проекты благоустройства прошли общественную экспертизу в ходе встреч с жителями дворов-участников программы. Большинство из представленных проектов были одобрены волгоградцами, в несколько проектов были внесены уточнения и дополнения на основании высказанных горожанами предложений.

В ходе реализации программы на территории дворов будет комплексно отремонтировано около 114 тысяч квадратных метров дворовых проездов, установлено свыше 650 светоточек и около 9 тысяч погонных метров ограждения, отделяющего проезжую часть от зеленой зоны. Для освещения дворов будут использоваться экономичные светодиодные светильники. В местах отдыха для жильцов на территории дворов будут размещены около 380 скамеек и урн. Жители также примут участие в преображении своих дворов, устраивая субботники и акции по благоустройству.