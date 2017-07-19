Вы устали от скучных новостей, назойливых приглашений на мероприятия, которые вам не интересны, тонны чужих фотографий и подробностей личной жизни?

Вам надоело «перепрыгивать» из одного приложения в другое, чтобы решить элементарные задачи?

Хотите получить все возможностями интернета в «одно касание»? «Билайн» готов осуществить вашу мечту!

Сегодня компания ПАО «Вымпелком» презентовала новое мобильное приложение с уникальными возможностями — VEON.

Что «умеет» VEON?

Формировать вашу уникальную новостную ленту в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Дарить пользователям скидки и бонусы от партнеров проекта. Обмениваться сообщениями при помощи сети интернет. Создавать чаты, диалоги, обмениваться фото, видео и голосовыми сообщениями. Осуществлять электронные платежи. Бесплатно показывать любимые фильмы и музыку.



Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» — Джордж Хелд отметил: «Мы создали платформу, которая позволит общаться с цифровым миром удобно и просто, а главное бесплатно! Veon для нас это — дорога. Мы будем продолжать развивать приложения, добавляя ему все новые и новые возможности».

Кто может пользоваться VEON?

Приложение уже доступно для скачивания в Google Play и совсем скоро появится в App store. Пользоваться приложением смогут абоненты любых операторов абсолютно бесплатно.

Бонусы для абонентов «Билайн» будут?

— Будут, например за использование мессенджера — гигабайт трафика для каждого нового пользователя. Столько же дадут за приглашенного друга, добавьте к этому еще 100 мегабайт трафика за ежедневное посещение VEON и просто наслаждайтесь своими безграничными возможностями. Еще одна хорошая новость! Для всех абонентов «Билайн» интернет трафик в приложении будет абсолютно бесплатным, и даже если баланс окажется нулевым вы сможете продолжить общение в VEON. Отметим, здесь же пользователи «Билайн» смогут контролировать свои расходы на связь и менять тарифные планы.

Все бонусы доступны клиентам актуальной тарифной линейки «Все».

Почему именно VEON?

Приложение позволит оптимизировать вашу работу в интернете! Теперь только вы решаете, как потратить свое время с пользой, вы диктуете условия, ведь с VEON — можно все.

Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» — Джордж Хелд: «В центре приложения находится лента! Там расположен контент, предложения и сообщения. Вам не нужно переключаться между вкладками, достаточно просто пролистывать ленту, двигаться только вверх или вниз. Вся работа по разработке интерфейса проводилась в России, он создан с учетом потребностей россиян».

Немного IT ликбеза

VEON работает на основе единой уникальной онлайн-платформы, разработанной телекоммуникационно-технологической компанией VEON Ltd с учетом требований российского законодательства.

Кстати, Россия в числе первых пяти стран в которых сегодня состоялась официальная презентация нового продукта. VEON уже начали использовать в Грузии, Пакистане, Украине. Совсем скоро приложение заработает в Италии.

А что дальше?

В планах создать декстоп версию приложения, а так же расширять функциональные возможности VEON, сделать его более интересным для представителей «B2B», а так же интегрировать онлайн-сервис Masterpass от Mastercard, что позволит привязать к VEON банковскую карту, быстро и удобно оплачивать покупки в интернет-магазинах, нажав кнопку «Оплата Masterpass».

Войдите в новую эру работы в интернет пространстве уже сегодня! Установите VEON на свое устройство.