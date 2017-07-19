Вы устали от скучных новостей, назойливых приглашений на мероприятия, которые вам не интересны, тонны чужих фотографий и подробностей личной жизни?
Вам надоело «перепрыгивать» из одного приложения в другое, чтобы решить элементарные задачи?
Хотите получить все возможностями интернета в «одно касание»? «Билайн» готов осуществить вашу мечту!
Сегодня компания ПАО «Вымпелком» презентовала новое мобильное приложение с уникальными возможностями — VEON.
Что «умеет» VEON?
- Формировать вашу уникальную новостную ленту в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
- Дарить пользователям скидки и бонусы от партнеров проекта.
- Обмениваться сообщениями при помощи сети интернет.
- Создавать чаты, диалоги, обмениваться фото, видео и голосовыми сообщениями.
- Осуществлять электронные платежи.
- Бесплатно показывать любимые фильмы и музыку.
Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» — Джордж Хелд отметил: «Мы создали платформу, которая позволит общаться с цифровым миром удобно и просто, а главное бесплатно! Veon для нас это — дорога. Мы будем продолжать развивать приложения, добавляя ему все новые и новые возможности».
Кто может пользоваться VEON?
Приложение уже доступно для скачивания в Google Play и совсем скоро появится в App store. Пользоваться приложением смогут абоненты любых операторов абсолютно бесплатно.
Бонусы для абонентов «Билайн» будут?
— Будут, например за использование мессенджера — гигабайт трафика для каждого нового пользователя. Столько же дадут за приглашенного друга, добавьте к этому еще 100 мегабайт трафика за ежедневное посещение VEON и просто наслаждайтесь своими безграничными возможностями. Еще одна хорошая новость! Для всех абонентов «Билайн» интернет трафик в приложении будет абсолютно бесплатным, и даже если баланс окажется нулевым вы сможете продолжить общение в VEON. Отметим, здесь же пользователи «Билайн» смогут контролировать свои расходы на связь и менять тарифные планы.
Все бонусы доступны клиентам актуальной тарифной линейки «Все».
Почему именно VEON?
Приложение позволит оптимизировать вашу работу в интернете! Теперь только вы решаете, как потратить свое время с пользой, вы диктуете условия, ведь с VEON — можно все.
Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» — Джордж Хелд: «В центре приложения находится лента! Там расположен контент, предложения и сообщения. Вам не нужно переключаться между вкладками, достаточно просто пролистывать ленту, двигаться только вверх или вниз. Вся работа по разработке интерфейса проводилась в России, он создан с учетом потребностей россиян».
Немного IT ликбеза
VEON работает на основе единой уникальной онлайн-платформы, разработанной телекоммуникационно-технологической компанией VEON Ltd с учетом требований российского законодательства.
Кстати, Россия в числе первых пяти стран в которых сегодня состоялась официальная презентация нового продукта. VEON уже начали использовать в Грузии, Пакистане, Украине. Совсем скоро приложение заработает в Италии.
А что дальше?
В планах создать декстоп версию приложения, а так же расширять функциональные возможности VEON, сделать его более интересным для представителей «B2B», а так же интегрировать онлайн-сервис Masterpass от Mastercard, что позволит привязать к VEON банковскую карту, быстро и удобно оплачивать покупки в интернет-магазинах, нажав кнопку «Оплата Masterpass».
Войдите в новую эру работы в интернет пространстве уже сегодня! Установите VEON на свое устройство.
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