Прекрасную половину Волгограда приглашают принять участие во флешмобе женственности, который будет проходить в начале августа. В рамках флешмоба красавицы в нарядных платьях и с цветами в руках пройдутся по центру города и порадуют прохожих своей красотой и прекрасным настроением.

Принять участие во флешмобе сможет любая желающая. Для этого нужно иметь при себе хорошее настроение, взять с собой цветок и одеть самое красивое платье, желательно длинное. Также приветствуются венки на голове или цветы в прическе. По желанию можно взять конфет или сделать небольшие сюрпризы, что бы дарить их прохожим.

Флешмоб женственности состоится 1 августа в 19:00. Сбор возле нулевого километра на Площади Павших Борцов. Затем девушки пройдутся по Аллее Героев к Центральной набережной, раздавая по дороге цветы одиноким и грустным женщинам. У фонтана Дружба будет организованна фотозона и небольшие сюрпризы.