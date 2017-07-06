В городе ведется строительство нового комплекса водоочистных сооружений, который станет одним из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда. После того, как комплекс введут в эксплуатацию, город получит возможность повысить производительность и надежность системы водоснабжения, а также улучшится качество питьевой воды.

Новый комплекс позволит перераспределить нагрузку систем водоснабжения в Дзержинском, Краснооктябрьском, Центральном, Советском (район Тулака) и Ворошиловском районах, в которых проживает 350 тысяч человек. Производительность системы водоснабжения возрастет со 100 до 200 тысяч кубометров в сутки.

Как пояснил представитель генподрядной организации «Строитель-металлист инвест» Ринат Яббаров, во время строительства микротоннеля на насосной станции первого подъема буровой комплекс наткнулся на старую железную дорогу, произошла авария, что вызвало незначительное отставание. На сегодняшний день проблема устранена.

Помимо строительства данного комплекса, в городе реализуется ряд других крупных инфраструктурных объектов: обновлены коммуникации поселка Аэропорт, по дну Волги прокладывается канализационный дюкер, реконструируется очистная станция на острове Голодном. К обновлению инженерных систем привлекаются государственные средства и частные инвестиции. Для повышения эффективности модернизации городских коммуникаций в Волгограде созданы «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Уже можно отметить положительные результаты работы: снижается процент износа сетей и потери воды, уменьшается количество аварий и повреждений на сетях.