В Волгограде прошли традиционные Всероссийские соревнования по плаванию на призы трехкратного олимпийского чемпиона Евгения Садового и призера Олимпийских игр Василия Иванова. В течение четырех дней свыше семисот мальчишек и девчонок от 9 до 13 лет из двух десятков команд бились за медали, устанавливали рекорды состязаний и улучшали личные результаты.

На водных дорожках бассейна «Искра» (на снимке) прошли старты на дистанциях от 50 до 200 м всеми стилями. У старших участников – 2004-2006 годов рождения – победители определялись по сумме очков, набранных в трех дисциплинах: 200 м комплексным плаванием и две стометровки на выбор. У десятилетних троеборье состояло из 100 м комплексом и двух «полтинников», ну а самым маленьким спортсменам, родившимся в 2008 году, полагалось состязаться только на 50 м.

Волгоградские пловцы на домашнем старте, проводившемся уже в тринадцатый раз, выступили, как водится, уверенно, завоевав множество медалей. Четверым довелось праздновать победы в многоборье – золотые награды соревнований на призы Садового и Иванова получили Снежана Абрамова, Анастасия Сидорова, Ольга Шаркевич и Данил Мухометшин. Также на счету наших девушек и юношей четыре «серебра» и две «бронзы», не подвели и самые юные участники, неоднократно поднявшиеся на пьедестал почета.