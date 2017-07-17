В Волгограде открылась первая литературная скамейка с виртуальной библиотекой, которую подарила городу компания МТС, в рамках развития проекта «Мобильная библиотека» в Волгоградской области. Новая литературная скамейка расположилась в Комсомольском саду.

Открытие проходило в торжественной обстановке при участии замглавы Центрального района Михаила Прокопенко и директора филиала МТС в Волгоградской области Николая Дикушкина. На данный момент это первая скамейка, но уже до конца этого месяца компания планирует открыть ещё две скамейке в Красноармейском районе: одну на бульваре Энгельса, а вторую на Севастопольской набережной. Об этом рассказал на открытие Николай Дикушкин.

Скамейка представляет собой раскрытую книгу с целым каталогом виртуальных книг, на корешках которых расположен QR-код. Скачав код, читатель получает возможность абсолютно бесплатно загрузить в свой смартфон или планшет понравившееся литературное произведение.

«Не секрет, что в наше время многие пользуются смартфонами и планшетами, которые дают безграничные возможности для саморазвития. Но, к сожалению, далеко не каждый из нас имеет возможность и время купить настоящую бумажную книгу в магазине. Вот такой проект позволяет каждому, в течение двух секунд, при помощи QR-кодов закачать на свой мобильный одно из величайших произведений тех классиков, которые здесь представлены, прочитать его, стать лучше, стать образованней. Именно этому и посвящен наш проект «Мобильная библиотека». Мы надеемся, что современный подход к продвижению культуры чтения найдет отклик не только у школьников, но и всех жителей и гостей Волгограда», – рассказал директор филиала МТС в Волгоградской области Николай Дикушкин.

Также в «Мобильной библиотеке» читатели также могут найти информацию о всероссийском благотворительном проекте МТС «Поколение М», направленном на реализацию творческих способностей каждого ребенка нашей страны. Скачав QR-код на одноименной книге, можно познакомиться с информацией о детских творческих конкурсах и мастер-классах на онлайн-площадке проекта www.pokolenie.mts.ru. Все просмотры творческих работ, комментарии, лайки и репосты конвертируются в баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет проекта, баланс которого в режиме реального времени обновляется на главной странице портала. В конце года МТС и ее партнеры переводят накопленные баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение детей.

На сегодняшний день в проекте собрано более 300 произведений русских и зарубежных авторов, в том числе и на языке оригинала. Воспользоваться библиотекой могут обладатели мобильных устройств на базе операционных систем iOS, Android, Windows с подключенным интернет-доступом.