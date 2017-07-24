Уже на этой неделе состоится открытие первой в Волгограде паркур площадке, которая была построенна при поддержке Благотворительного фонда Елены Исинбаевой. Новая площадка расположилась в Дзержинском районе по ул. 8 Воздушной Армии, сквер «Семейный» (напротив ТК «Диамант»).

В рамках открытия гостей ждет паркур-баттл команд Tracers (Москва) и Адреналин (Волгоград) под музыкальное сопровождение DJ DABRO. Торжественное открытие состоится 25 июля в 12:00 в присутствие почетных гостей.

Общая площадь объекта — 300 кв.м. Это несколько объединенных в единое пространство зон: Полоса препятствий — состоит из 8 различных по высоте, ширине и общей форме фигур, которые представляют собой круг. Зацикленность позволяет проводить интересные тренировки, используя бесконечность преодоления препятствий. В эпицентре полосы препятствий расположен каскад из 4 перекладин с увеличенной длиной (1500 мм), — для комбинирования связок различных элементов (перелеты со снаряда на снаряд, комбинация с силовыми элементами из гимнастики). Сектор перил и проемов — состоит из нескольких цельнометаллических конструкций, имитирующих городскую среду (перила, ограждения) – это стандартные элементы паркур-площадки, позволяющие оттачивать прыжковую технику и прочие упражнения на точность. Сектор низких перекладин и стенок со скалолазными зацепами — включает в себя несколько низких турников для перепрыгивания и исполнения различных трюков. Стенки со скалолазными зацепами позволяют тренировать выносливость мышц предплечий, кистей, оттачивать скалолазную технику.