Уже сейчас по городу и области можно встретить торговые точки, где торгуют арбузами и дынями.Но местные жители покупать бахчевые не торопятся и это правильно, ведь официальный сезон торговли бахчевыми ещё не наступил, а значит арбузы и дыни которые сейчас продают не прошли необходимых проверок. Но ждать осталось не долго. Уже сейчас в Волгограде ведется активная подготовка к сезону торговли бахчевыми культурами. В ближайшее время во всех районах города будут открыты легальные точки продаж бахчевыми культурами, работа которых теперь продлена до 31 октября.

В этом году под торговлю бахчевыми культурами будет отведено 24 места. Официальные места продажи бахчевых культур оснащены всем необходимым для комфортных условий торгующих и посетителей, а качество товара подтверждено сертификатами соответствия продукции. Дислокация площадок строго регламентирована – они не могут размещаться на сетях, вблизи перекрестков, создавать помехи пешеходам. Помимо этого развалы не могут располагаться в арках и на газонах, на остановках общественного транспорта, вблизи технических сооружений, а также на обочинах городских магистралей.

Официальные места продаж бахчевых культур в Волгограде

— Пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой

— Пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой

— Пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой

— Улица Колосовая, у здания N 4

— Улица им генерала Шумилова напротив жилого дома N 31

— Улица им. Кирова, напротив жилого дома N 92

— Улица Тбилисская (возле дома N 50)

— Улица Авиаторская (возле дома N 5)

— Улица им. милиционера Буханцева, 52

— Улица Кузнецкая, 26

— Улица им. Циолковского, 12

— Улица им. Ткачева, 5

— Улица им. Ткачева (между домами N 9 и N 11)

— Улица им. Менделеева (рядом со строением N 100)

— Улица им. Менделеева (рядом со строением N 100)

— Улица им. Костюченко, 7

— Улица Тракторостроителей, 3

— Улица им. Менжинского, 23

— Улица им. Дзержинского, 22

— Улица им. Полины Осипенко (на пересечении с ул. Жирновской) (территория вблизи с/х ярмарки)

— Улица им. И.В. Морозова (напротив дома N 9)

— Улица 2-я Штурманская, 13

— Улица Пятиморская, 18 (у магазина) Бахчевой развал Бахчевые культуры

— Проспекткт им. Столетова, 50