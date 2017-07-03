Начиная с 1 июля, в Волгограде вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта при температуре выше +32°C в дневные часы. Ограничения вводятся для движения транзитных тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования городского округа «город-герой Волгоград» до 31 августа.

​По данным пресс-службы Администрации Волгограда, контроль будет осуществляться на всех въездных дорогах в областной центр. На организованных постах будут дежурить специальные группы, в состав которых войдут сотрудники ГИБДД, УГАДН, комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, МУ «Комдорстрой». Транзитный тяжеловесный транспорт будет направляться в обход города.