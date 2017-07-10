С 10 июля в центре города начинает действовать новая схема движения транспорта. На участке Первой продольной магистрали в границах от ул. Краснознаменской до ЦПКиО общественный транспорт, курсирующий почти по 30 маршрутам, начнет следовать по выделенной полосе. Остальному транспорту двигаться по этим полосам не разрешается. Соответствующий запрет обозначен дорожными знаками и горизонтальной разметкой — буквой «А» и сплошной линией, которая прерывается у перекрестков для поворота направо.

​Этот участок пр. им. В.И. Ленина является в Волгограде одним из наиболее загруженных (особенно в часы пик), из-за чего нередко возникают дорожные заторы. Между тем, по Первой продольной магистрали в Центральном районе проходят сразу 12 автобусных, 5 троллейбусных и порядка 10 вспомогательных маршрутов, которые обслуживают в том числе коммерческие маршрутные такси. Организация выделенных полос для общественного автотранспорта позволит обеспечить беспрепятственное движение автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

В настоящее время завершается период, когда волгоградские автомобилисты могли адаптироваться к новой схеме дорожного движения: соответствующая разметка уже нанесена, дорожные знаки установлены. При повороте направо автомобилистам следует перестраиваться на выделенную полосу, если она не отделена от остальной проезжей части сплошной линией разметки. В настоящее время разрабатывается проект, согласно которому планируется организовать выделенные полосы для общественного транспорта также на пр. им. Маршала Г.К. Жукова.

При организации выделенных полос предусмотрена и работа автоэвакуаторов, это один из этапов системной работы по созданию безопасной и комфортной для всех водителей, пассажиров и пешеходов схемы дорожного движения. Ее комплексная оптимизация на наиболее загруженных пересечениях основных магистралей в областном центре запланирована в текущем году. Проект предусматривает изменение направлений движения по полосам, синхронизацию режимов работы светофоров, организацию дополнительного парковочного пространства, расширение проезжей части на крупных перекрестках. Готовится введение дополнительных полос для поворота налево, в том числе на пересечениях Первой продольной магистрали с ул. 39-й Гвардейской дивизии, им. Генерала Штеменко и пр. Металлургов.