В Тракторозаводском районе Волгограда будет временно отключена вода. Отключения связанны с проведением работ по модернизации трубопровода на сетях крупного диаметра, которые проводит компания «Концессии водоснабжения» в рамках инвестиционной программы.

Магистральный трубопровод диаметром 700 мм и длиной 670 м, пролегающий на глубине 15 метров в районе улицы Батова, не обновлялся десятилетиями. Поэтому данный участок сети вошел в инвестиционную программу компании и будет обновлен уже на этой неделе.

Без ограничений водоснабжения серьезные работы по замене труб крупных диаметров провести невозможно.

В связи с проведением работ по отключению участка водовода диаметром 700 мм и протяженностью 670 м на объекте «Водопроводная сеть от ВОС ТЗР до ул. Батова,6 в Тракторозаводском районе г. Волгограда» с 05.00 17 июля до 08.00 18 июля 2017 года будет ограничено водоснабжение потребителей по следующим улицам Тракторозаводского района:

— ул. Ополченская, дд. 23,21,19,17,15,25, 27;

— ул. Г.Королевой, дд. 2,4,6,8,10, 12, 5,7,9,11;

— ул. Быкова, дд. 4,4а,5а,6,7,8,9,10,12,11;

— ул. Батова, дд. 1,3,5,9, 10;

— ул. Климова, д. 5;

На пониженном давлении до 3 этажа будут находиться жилые дома по адресам:

— ул. Ополченская, ул. С. Щедрина, ул. Д. Бедного, ул. Атласова, ул. Мукачевская, ул. Рыкачева, ул. Ногина, ул. Андреева, ул. Льговская, ул. Луговского, ул. Метросроевская.

Кроме того, «Концессии водоснабжения» приступили к выполнению работ в рамках исполнения инвестиционной программы на объекте «Водопроводная сеть от р. Мечетка до пос. Верхнезареченский».

Стальной водопровод проложили под землей и частично под рекой Мечетка более 50 лет назад, с тех пор он ни разу не обновлялся. Замена водовода будет осуществляться с применением спецтехники на глубине около 10 метров под землей. Диагностика системы показала, что изношенность труб на этом участке водопроводной сети превысила 80% и требует срочной замены.

В связи с этим 18 июля с 06.00 до 20.30 и 19 июля 2017 года с 06.00 до 20.30 будет временно ограничено водоснабжение потребителей по следующим адресам Тракторозаводского района Волгограда:

— ул. Жолудева, дд. № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а;

— ул. Дзержинского, дд. № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 26, 23, 30, 27, 29, 31, 32, 34, 33, 36, 37, 38, 43, 47, 42, 51, 51а, 53, 55;

— ул. Шурухина, дд. № 18, 20, 22, 26, 28, 32;

— ул. Дегтярева, дд. № 25, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 51;

— ул. Гроссмана, дд. № 5, 6, 7, 9;

— ул. Ополченская, д.№ 20;

— ул. Могилевича, дд. № 1,3,5;

— ул. Метростроевская;

— ул. Котельникова;

— ул. Боткина;

— ул. Янтарная;

— ул. Дегтярева, 39.

В период проведения работ подрядной организацией будет дополнительно организован подвоз воды в социальные, детские учреждения и в жилые зоны.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.