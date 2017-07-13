Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС. 10 июля 2017 г. среднесуточные расходы воды через Волгоградский гидроузел будут осуществляться в объеме 13500 — 14000 м³/с.

В связи с большим увеличением притока в водохранилища Верхней Волги с 6 по 9 июля 2017 г., а также сохраняющимся высоким притоком в водохранилища на р. Каме, Росводресурсы оперативно скорректировали режимы работы Волжской ГЭС.

Так, с 11 по 20 июля 2017 г. Волжская ГЭС будет работать со среднесуточными сбросными расходами 13500-14500 м³/с, с 21 по 31 июля — 10500-11000 м³/с, с 1 по 10 августа — 6500-7000 м³/с. Пропуск воды в этот период будет осуществляться через турбины Волжской ГЭС и водосливную плотину (холостыми сбросами). Такое решение принято на заседании 6 июля 2017 г. в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада с учетом складывающейся водохозяйственной обстановки и предложений водопользователей.

Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ и пропуска паводков устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, Росстроем, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей.