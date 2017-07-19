В связи с проведением работ по модернизации водоочистных сооружений Кировского района и сетях трех районов, которые проводить компания «Концессии водоснабжения», будет временно ограничена подача воды.

Ограничения подачи воды вводятся на период проведения работ с 22:00 21 июля до 16:00 23 июля в Кировском районе, доканальной части Красноармейского района и Советском районе (кроме микрорайона Тулака и пос. Горьковский).

Жителям районов, которые временно останутся без воды, в том числе жителям частного сектора, будет организован подвоз воды по графику. Под особым контролем у оперативного штаба будут находиться объекты социального значения и жизнеобеспечения: больницы, взрослые и детские учреждения постоянного проживания, пожарные части и др. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru. Круглосуточный контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» («горячая линия» по тт. 99-67-96, 606-600) предоставит жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также проконсультирует по вопросам поступления воды в дома.

Среди запланированных на эти дни мероприятий – пусконаладочные работы системы автоматизации и частотно-регулируемых приводов (ЧРП) насосных агрегатов на водопроводной насосной станции «Горная поляна – Новая», замена участка магистрального водовода диаметром 1000 мм на ул. Бутлерова и большого количества задвижек на сетях.

Одно из самых ответственных мероприятий, запланированных на эти дни, – монтаж затворов для четырех новых насосных агрегатов и разделительного затвора диаметром 1,2 метра между старым и новым машинным залом насосной станции водоочистных сооружений. Затвор необходим для того, чтобы эти два зала впоследствии можно было модернизировать по отдельности, без остановки сооружений полностью и, соответственно, — без прекращения подачи воды жителям трех районов.

В настоящее время на сооружениях идет замена насосного оборудования, монтаж новых систем электроснабжения, автоматизации и частотно-регулируемых приводов. Сделано все, что можно было сделать без прекращения подачи чистой воды в город, но следующий этап реконструкции объекта требует остановки ВОС.

Во время плановой остановки, помимо установки разделительного затвора, здесь предстоит переврезка трубопроводов, замена и монтаж задвижек разного диаметра – от 300 мм до 1,2 метра, и прочие работы, которые впоследствии существенно повысят надежность насосной станции и, соответственно, качество водоснабжения южной части города.

Из 42 часов ограничения водоснабжения только 23 часа займет выполнение работ на самых ответственных участках – монтаже разделительного затвора и прочих мероприятиях в старом и новом машинном зале. Все остальное время необходимо на остановку водоочистных сооружений и сброс воды из водоводов, а также на последующее заполнение сетей с выходом на нормальный гидравлический режим водоснабжения города.

В этом году Кировским ВОС исполняется 55 лет. Решение о строительстве ВОС принято в 1954 г. и связано с вводом в эксплуатацию Волго-Донского судоходного канала, строительством гигантов индустрии нефтехимии, металлургии и судостроения. Первая очередь комплекса производительностью 50 тыс. кубов воды в сутки введена в эксплуатацию в июне 1962 года. В состав первой очереди вошли очистные сооружения, реагентное хозяйство, хлораторная и насосная станции второго подъема. В 1964 году была введена вторая очередь ВОС, в 1969 году построили третью очередь, в 1979-м – четвертую. В начале 1990-х на сооружениях начался капремонт, завершившийся в 1998 году. Финансировали капремонт за счет своих бюджетов администрации трех городских районов, получающих воду с ВОС: Красноармейский, Кировский, Советский. После 1998 г. капитальный ремонт на водоочистных сооружениях не проводился ни разу.