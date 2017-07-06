В Советском районе будет построена новая четырехполосная автотрасса протяженностью 850 метров, которая свяжет жилой комплекс Советского района со Второй продольной магистралью. Новая дорога будет проходить от улицы им. Джабаева до ул. им. Маршала Василевского.

По данным регионального комитета строительства, по итогам аукциона работы будут выполнены волгоградским предприятием МУП ДСЭР Советского района, с которым уже заключен государственный контракт. В прошлом году данная организация успешно выполнила строительство первой очереди дороги протяженностью более одного километра по улице Родниковой.

Ширина новой проезжей части составит 16 метров, тротуара — 2,25-2,75 метра. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы. Объем финансирования объекта составляет 110,4 миллиона рублей, из них более 88 миллионов — федеральная субсидия. Остальные средства выделит областной бюджет.

Строительство дороги позволит обеспечить транспортную доступность нового жилого комплекса «Долина», где уже введено в эксплуатацию более 40 тысяч квадратных метров жилья, а всего предполагается построить свыше двух миллионов квадратных метров.