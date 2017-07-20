В скором времени ещё на 15 улицах города начнуться работы по комплексному обновлению дорожного покрытия. Победители аукционов на дорожное восстановление уже определены.

После заключения контрактов с дорожными компаниями комплексное обновление начнется на ул. 7-й Гвардейской, пр. Металлургов, ул. Чуйкова, Рабоче-Крестьянской и других. 15 объектов прибавятся к 22-м улицам, по которым исполнители работ были определены ранее и уже проводят различные этапы обновления. Таким образом, в ближайшее время общее число городских улиц, где работает дорожная спецтехника, вырастет более чем в полтора раза. В связи с этим автомобилистов просят запастись терпением и быть готовыми к вынужденным ограничениям движения.

​В списке улиц, ожидающих обновления: Рабоче-Крестьянская, Симбирская, Профсоюзная в Ворошиловском районе, проспект Металлургов в Краснооктябрьском, участок улицы Домостроителей от ул. Исторической до шоссе Авиаторов в Дзержинском, улица Льва Толстого в Советском. В Центральном районе в порядок приведут улицы Порт-Саида, Пушкина, Хиросимы (от Рокоссовского до железнодорожного путепровода), участок 7-й Гвардейской, Новороссийскую (от ул. Кубанской до ул. Голубинской), маршала Чуйкова, Глубокоовражную от границы Ворошиловского района до ул. Володарского, ул. Гагарина.

В рамках комплексного подхода состоится масштабное обновление ул. Советской. На первом этапе здесь выполняется замена тепломагистрали и водопроводных сетей, после чего на Советской восстановят дорожное полотно в границах улиц Краснознаменской и 7-й Гвардейской. Граничащие с Советской улицы Краснознаменская и 7-я Гвардейская также включены в дорожный план этого года. Обновление всех трех связанных между собой магистралей в комплексе позволит обеспечить отвод транспортных потоков с пр. Ленина и разгрузить Первую Продольную в самом центре города. Решению этой задачи будет способствовать и новая схема организации движения и стоянки транспорта, которая введена с 25 мая и предусматривает двустороннее направление автомобильных потоков на ул. Советской.

Дорожным компаниям предстоит выполнить комплексное обновление объектов с полной заменой полотна на всем протяжении. Комплекс работ включает в себя фрезерование старого изношенного покрытия, устройство выравнивающего слоя, укладку верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Чтобы справиться с задачей, которую ставят власти, исполнители дорожных работ должны обладать достаточным опытом и иметь современную спецтехнику. Качество контролируется на каждом этапе, к работам привлекаются надежные компании – это позволяет реализовывать инфраструктурные проекты, выполнять комплексное обновление существующих и строительство новых автомагистралей.

Комплексный подход к развитию дорожной сферы применяется в Волгограде третий год и уже доказал свою эффективность. Магистрали, восстановленные в 2015-2016 годах, перенесли зиму без каких-либо серьезных повреждений, а незначительные изъяны дорожные компании устраняют за свой счет по гарантии, срок которой составляет 4 года.

В настоящее время в работе у дорожных компаний 22 улицы – ул. Елецкая, 39-й Гвардейской дивизии, Третья Продольная магистраль, набережная им. 62-й Армии, ул. Краснополянская, ул. Череповецкая, ул. им. Маршала Еременко — Вторая Продольная в Краснооктябрьском районе, Краснознаменская и другие объекты. На завершающем этапе работы на ул. Ленкоранской, Чарджуйской, Домостроителей в границах улиц Исторической и Краснополянской, Кубанской, Володарского, Азизбекова, Кубинской.