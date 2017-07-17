Впервые в нашем городе состоялась благотворительная акция «Преображение», организатором которой выступал благотворительный фонд «Доброта на Волге» совместно с «Afanasiev studio». В рамках акции мастера салона красоты бесплатно подстригли бездомных людей.

Акция проходила в Тракторозаводском районе. После традиционной раздачи горячих обедов мастера салона красоты в течении пяти часов преображали тех людей, которые давно забыли, что такое поход в парикмахерскую. В рамках акции мастера мыли, стригли, ретушировали седину и укладывали волосы бездомных людей. Участники преображались буквально на глазах. Причем, преображение происходило не только на голове, но и в голове. Глаза светились от счастья и видно было, что люди обрели «кусочек» своего счастья. И пусть это всего лишь миг в их жизни, но даже он подарил им счастье.

Всего, за время акции, удалось подстричь двадцать человек. Над прическами трудились мастера парикмахерского искусства из «Afanasiev Studio»: Александр Афанасьев, Михаил, Екатерина и Никита. Мастера своё дело знают, было сделано все на высшем уровне, что не удивительно, ведь работали лучшие из лучших. Но самое главное, что акция вообще была организованна, ведь не каждый день бездомным удается даже причесаться.

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