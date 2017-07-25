В парках Дзержинского района ведутся работы по прокладке поливочного водопровода. Уже до конца августа в парке «Русь» в Дзержинском районе будет проложен новый поливочник. Он позволит обеспечить должный уход за зелеными насаждениями. В прошлом году на территории парка высадили 90 молодых деревьев, в этом планируется высадить 192 кустарника.

А в парке «Семейный» по улице 8-й Воздушной Армии зеленые насаждения уже орошает новая система полива. В этом году за счет средств муниципального бюджета поливочником будет снабжена и вторая часть парка.

‑ На установку автоматической системы полива на оставшейся территории парка «Русь» выделено свыше миллиона рублей за счет средств компенсационного озеленения, ‑ рассказала инженер по благоустройству МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» Екатерина Ефремова.

По словам руководителя подрядной организации Сергея Капыша, в настоящее время ведутся земляные работы – бригада рабочих из четырех человек при помощи специального трактора подготавливает траншеи. Когда начнется монтаж трубопровода, количество рабочих планируется увеличить до шести-семи человек.

‑ К укладке непосредственно самого трубопровода мы приступим уже на этой неделе, ‑ говорит Сергей Капыш. – Всего до конца августа будет уложено свыше 4 километров трубопровода из современного качественного материала волгоградского производителя, срок эксплуатации – до 50 лет. Комплектующие – клапаны, разбрызгиватели и пульты управления – итальянской фирмы, которая за много лет уже зарекомендовала себя на российском рынке. При бережном отношении и должном уходе они могут прослужить также довольно долго.

Чтобы зеленые насаждения получали должный уход, требуется большое количество воды – только на один квадратный метр необходимо не менее 50 литров воды. Обеспечить это сможет централизованная система полива. Территория парка «Русь» разбита на 12 зон, которые будут орошаться по очереди в ночное время суток, когда нет большого разбора воды в районе. По всей длине трубопровода диаметром 90 мм будет установлены специальные клапаны, которые будут включаться автоматически по графику. Таким образом, благодаря новой оросительной системе регулярным поливом будет охвачена вся зеленая зона парка «Русь» площадью свыше четырех гектаров.

Отметим, что в парке «Семейный» уже второй год проводятся работы по комплексному благоустройству, благодаря чему зеленая территория становится одним из популярных мест отдыха жителей Дзержинского района. Со дня на день сюда привезут новый аттракцион ‑ детский электропаровоз на четыре посадочных места. Он изготовлен из стеклопластика и оборудован ремнями безопасности для пассажиров. Передвигаться паровоз будет по замкнутым рельсам длиной в 48 метров – рабочие готовят под него площадку. Также в парке «Семейный» установят два батута.

В ходе комплексного благоустройства в парковых зонах появляется автоматическая система полива, создающая условия для полноценного ухода за деревьями. Так, новый поливочный водопровод появился в зеленой зоне у Казанского собора в Ворошиловском районе, в парке Лесогород в Советском районе. В Кировском районе поливочный водопровод проложили в сквере Доблести и Славы — система орошения обеспечивает водой свыше ста деревьев. Четырехкилометровый водопровод также появился в парке Памяти Тракторозаводского района – он обеспечивает водой свыше ста деревьев и кустарников, высаженных в прошлом году. В Красноармейском районе автоматическими системами полива обустроили сразу две зеленые зоны — по ул. Остравской и по ул. Фадеева возле районной набережной. Общая протяженность поливочника составила свыше 3200 погонных метров.

В этом году совместная работа властей города и региона, направленная на формирование комфортной городской среды с благоустройством зеленых зон и общественных мест, продолжается при поддержке федерального центра. На обновление дворовых территорий из федеральной казны Волгограду выделено 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов направлены на реконструкцию парков и скверов областного центра.