Начиная с 1 июля, в Волгоградской области стартует сезон охоты на сурка степного (байбака) и сусликов малого и крапчатого. Сезон охоты на этих животных продлится до 30 сентября этого года.

Напомним, что по результатам весеннего учета 2017 года численность сурка на территории Волгоградской области составила почти 27,5 тысяч особей. В сравнении с прошлым годом, их количество возросло на 1,2 тысячи.

Важно знать, что в общедоступных охотничьих угодьях одному охотнику разрешено добыть не более двух особей сурка за весь сезон.

Госохотинспекторы облкомприроды напоминают, что при отсутствии разрешения на охоту браконьеру грозит административный штраф до 4 тысяч рублей. А в случае обнаружения добытой особи сурка виновному будет предъявлен иск за ущерб, нанесенный объектам животного мира. Так, за самца сурка придется выплатить 9 тысяч рублей, за самку – 15 тысяч рублей.

Кроме того, после окончания сезона охоты владелец разрешения обязан заполнить сведения о результатах добычи сурка и сдать их в течение 20 календарных дней по месту получения данного разрешения. В случае невыполнения этих требований правил охоты также предусмотрена административная ответственность.