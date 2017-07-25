В этом году 22 сельским врачам и фельдшерам, пополнивших коллективы сельских больниц, было выделено служебное жилье. В Новониколаевском, Николаевском, Суровикинском, Иловлинском, Клетском, Камышинском, Котовском районах Волгоградской области действуют, помимо программ «Земский доктор» и Земский фельдшер», дополнительные меры поддержки медработников.

Для повышения качества медицинского обслуживания в Волгоградской области ведется ремонт в лечебных учреждениях, проводится техническое переоснащение клиник, а также обновляется парк автомобилей скорой помощи. Кроме того, решаются кадровые вопросы — в регионе работает экспертный совет по кадровой политике при региональном комитете здравоохранения.

На данный момент Волгоградская область находится в числе ведущих регионов по реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году планируется заключить 75 договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты врачам, которые поедут работать в сельские районы. За весь период действия программы «Земский доктор» участие в ней приняли 317 медиков, лидерами проекта стали Городищенский, Клетский и Среднеахтубинский районы.

В рамках программы «Земский фельдшер» за последние три года единовременная компенсационная выплата предоставлена 81 специалисту из числа среднего медперсонала, которые трудоустроились в ФАПы. В этом году запланировано предоставление такой выплаты 40 фельдшерам, 20 договоров уже заключено.