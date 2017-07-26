В детских оздоровительных учреждениях волгоградского региона действуют профильные спортивные смены по различным направлениям. Для детей на выбор были организованны смены по футболу баскетболу, самбо, черлидингу, гребле, гандболу и каратэ. Так для воспитанников футбольной школы ЦСКА имени Леонида Слуцкого — 68 молодых футболистов, была открыта профильная смена «К вершинам Олимпа» в детском оздоровительном лагере «Зеленая волна» Дубовского района. Для юных спортсменов разработана специальная программа, сочетающая учебно-тренировочный процесс, оздоровительные и творческие мероприятия.

Как сообщили в комитете молодежной политики Волгоградской области, программа разработана оздоровительным учреждением «Зеленая волна». Она направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни, рассчитана на 21 день и продлится до 12 августа. На базу заехали воспитанники футбольной школы 2005, 2006 и 2008 года рождения.

По информации организаторов, сбалансированная программа позволит ребятам отдохнуть без ущерба для спортивной формы — тренировки будут проводиться дважды в день. Первая — на стадионе Дубовке, вторая – на футбольном поле лагеря «Зеленая волна». Кроме того, программа предусматривает спортивные соревнования в индивидуальных и командных видах спорта, интеллектуально-спортивные игры, творческие вечера.

Добавим, в рамках летней оздоровительной кампании в организациях отдыха и оздоровления детей реализуются программы 33 специализированных областных профильных смен, направленных на продвижение волонтерского движения, профессиональное самоопределение, создание условий для популяризации здорового образа жизни, вовлечение детей в занятие спортом, художественное, инновационное и научно-техническое творчество.