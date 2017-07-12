На набережной Красноармейского района состоялось торжественное открытие нового пешеходного фонтана, который был построен в рамках благоустройства парка «Юбилейный». Открытие проходило в вечернее время, чтобы жители и гости района смогли увидеть светодинамическое водное шоу. Мероприятие собрало немало людей. Все хотели увидеть фонтан в день его открытия. Уже давно в этой части района не собиралось так много людей. Событие, можно сказать, значимое, ведь обещанного парка жители района так и не дождались.

фото с официального сайта администрации Волгограда фото с официального сайта администрации Волгограда

Реконструкция территории рядом с набережной Красноармейского района стала возможной благодаря победе района в конкурсе социальных проектов АО «Каустик». Проектом было предусмотрено комплексное обновление территории, в том числе реконструкция фонтана, устройство тротуарной плитки, поливочного водопровода, укладка газона и установка лавочек и урн.

Струи фонтна бьют по довольно высокой траектории, чтобы под ними можно было пройти, чем и воспользовались многие гости. Сразу же после запуска дети, да и взрослые, захотели пройтись под струями воды и сделать фото на память.

Давно не видел столько народа в Заканалье🙈 #прогулка #открытие #новый #фонтан #Красноармейский #Волгоград A post shared by Igor Kotov (@igor_kotov) on Jul 12, 2017 at 12:45am PDT