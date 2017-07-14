В Контакт-центре концессий запущена новая линия для приема звонков

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С понедельника круглосуточный Контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» запустил отдельную линию по приему аварийных заявок. Теперь заявить о повреждениях на сети жители могут, минуя общую очередь.

Год назад в «Концессиях водоснабжения» начал работать круглосуточный Контакт-центр, аналога которому в волгоградской коммуналке никогда не было. Ранее диспетчерская водоканала принимала только заявки по авариям. Для решения всех остальных вопросов нужно было посещать Центр обслуживания клиентов.

Новая услуга сразу же стала востребованной. В первом полугодии 2017 г. количество звонков в Контакт-центр уже перевалило за 70 000 звонков. Поводы для звонков самые разные: жители дают заявки на устранение аварий, уточняют стоимость услуг, узнают, как присоединиться к сетям, как оформить документы, из чего состоят суммы в платежках и многое другое. В Контакт-центре отвечают на все обращения, а если у оператора нет готового ответа на вопрос, абоненту обязательно перезвонят и предоставят информацию.

Специалисты компании планируют и далее совершенствовать работу Контакт-центра, чтобы сделать его максимально удобным для волгоградцев. Одним из нововведений стал прием звонков с аварийными обращениями на отдельную линию. Это позволяет оперативно развести звонки по проблематике запросов и сэкономить время жителей на ожидание ответа.

Обратиться в круглосуточный Контакт-центр по-прежнему можно по единому телефону – 99-67-96. Чтобы подать заявку сразу на «аварийную линию», абоненту достаточно набрать добавочный номер «1».

Облегчить и ускорить общение жителей с коммуналкой позволяет не только круглосуточный Контакт-центр. В периоды возрастания потока посетителей в Центре обслуживания клиентов увеличивается режим работы, прием абонентов ведется в будни до 19.00 (без обеда) и по субботам. Многие вопросы можно решить через сайт компании investvoda.ru. На сайте можно скачать бланки заявлений, перечни необходимых документов, здесь можно найти готовые ответы на самые частые вопросы жителей. Для передачи уже готового пакета документов теперь можно воспользоваться электронной почтой, избавив себя от личного визита в Центр обслуживания клиентов.

«Улучшение сервисов по работе с абонентами – приоритетная задача компании «Концессии водоснабжения». В 21 веке коммуналка должна быть ориентирована в первую очередь на удобство абонентов. Нам предстоит выполнить еще огромный объем работы, но мы уже можем сказать – коммуналка поворачивается к населению лицом», — отметил заместитель директора по сбытовой деятельности ООО «Концессии водоснабжения» Сергей Фомин.