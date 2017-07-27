Через считанные дни, 1 августа, откроется новая благоустроенная ярмарка в Кировском районе Волгограда. Уже обустроены удобные прилавки, подведена вода, построены санузел и стоянка, засеян газон и высажены хвойные деревья. Первые договоры на аренду торговых мест заключили более 60 предпринимателей и местных сельхозтоваропроизводителей. Всего же на благоустроенной площадке смогут разместиться не менее 120 фермеров.

Работы по обустройсту сельскохозяйственной ярмарки ведет ООО «Ванд плюс» — победитель открытого аукциона на организацию ярмарки. Территория площадью 2400 кв. м, отведенная под ярмарку, за месяц полностью преобразилась – убран весь сухостой, участок полностью замощен брусчаткой, подключены все необходимые ресурсы, установлено освещение, засеян газон и посажены хвойные кустарники, организовано 80 парковочных мест для посетителей и разгрузочная площадка для фермеров. Также ярмарка будет оборудована санузлами, которые предусмотрены для маломобильных групп населения, местом для сбора отходов, контрольными весами и ветлабораторией.

В этом году в областном центре определено 37 мест для проведения ярмарок, из них 16 – муниципальные. Муниципальные площадки предоставляются инвесторам по итогам открытых аукционов. В соответствии с новыми правилами организации ярмарочных мест, утвержденными региональным комитетом промышленности и торговли, с 2017 года увеличен сезон работы сельскохозяйственных ярмарок – теперь он длится с 1 апреля по 30 ноября. Согласно новым правилам площадки для реализации сельскохозяйственной продукции работают не три дня в неделю, а ежедневно.